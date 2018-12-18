زوران: كرواتيا لن تأتي بلاعب مثل مودريتش خلال 50 سنة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب العين، الكرواتي زوران ماميتش، أن «الزعيم» يتمنى مواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية، بينما أشاد بمواطنه، أفضل لاعب في العالم، لوكا مودريتش مشدداً على أن كرواتيا لن تتمكن من الحصول على لاعب بإمكانات نجم «الملكي» خلال الـ50 عاماً المقبلة، على حد تعبيره.

وقال زوران في تصريحات لصحيفة «إس إن» الكرواتية، إن جميع الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية تتمنى مواجهة بطل دوري أبطال أوروبا، وحامل لقب كأس العالم للأندية آخر نسختين، ريال مدريد، لافتاً إلى أن العين يأمل أن يلتقي مع «الملكي» في النهائي.

وأوضح: «لا يمكن التفكير في اللعب أمام (الملكي) قبل أن نتخطى ريفر بليت من أجل التأهل للمباراة النهائية». وأضاف: «مشاركة العين في كأس العالم للأندية أمر رائع في حد ذاته، ولقد طلبت من اللاعبين الاستمتاع بخوض هذه البطولة الكبيرة، وأن يقدموا الوجه المضيء للكرة الإماراتية».

وتحدث مدرب العين عن علاقته بلاعب ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، وقال: «لوكا يعد لاعباً من طراز خاص، من الصعب أن تجد كرواتياً مثله خلال الـ50 عاماً المقبلة، رغم بلوغه عامه الـ33، يعود بعد كل مباراة يلعبها إلى المنزل لمشاهدة تسجيل المباراة، ويقوم بتقييم نفسه، وتحليل مستواه إذا كان جيداً أم أن هناك أخطاء ارتكبها». وتابع: «ما فعله لوكا مودريتش مع كرواتيا يجعل مهمة من يأتي بعده صعبة، وأرى أنه إذا حاول أي لاعب صنع ما قدمه لوكا سيفشل في ذلك، حيث إن لاعب ريال مدريد قاد كرواتيا إلى نهائي كأس العالم، وفاز بألقاب أفضل لاعب في العالم من (فرانس فوتبول) ومن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأفضل لاعب في كأس العالم 2018، وأفضل لاعب في أوروبا، حيث كان العام الجاري تاريخياً بالنسبة له».