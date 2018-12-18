زوران: سأختار 11 محارباً لتأدية الواجب.. وعلينا الاستمتاع باللقاء

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، إنه سيختار 11 محارباً ليدفع بهم في مواجهة فريق ريفير بليت الأرجنتيني، مساء اليوم، لتحقيق الفوز وكتابة تاريخ جديد، وإنه فخور بما قدمه لاعبوه في المباراتين السابقتين، اللتين قادتا «الزعيم» إلى الوصول للدور نصف النهائي، في أول مشاركة له بكأس العالم للأندية لكرة القدم.

وقال في المؤتمر الصحافي عن التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة الفريق الأرجنتيني، في ظل تألق مجموعة من اللاعبين: «ليس من السهل أن تختار 11 لاعباً من تشكيلة العين، الكل يريد أن يشارك في هذه المباراة التاريخية لتقديم أفضل ما لديه، أحياناً يصعب أن تختار من بين القائمة، وهو بالتأكيد أمر ليس سهلاً».

وتابع: «المدربون في مثل هذه المواقف يكونون في موقف لا يحسدون عليه، لذلك سأختار 11 محارباً من أجل تأدية الواجب في المباراة، في المؤتمرات الصحافية دائماً ما يسألونني عن التشكيلة، وردي هذه المرة أن النتيجة التي ستنتهي بها المباراة ستظهر ما إذا كنت قد اخترت التشكيلة المناسبة أم لا».

وأضاف: «المباراة فرصة للاعبين لكتابة التاريخ، نحن لعبنا بشكل جيد في البطولة حتى الآن، ونرغب في المزيد، نحن نحترم منافسنا فريق ريفير بليت، هو فريق كبير وعريق، وأتوقع أن تكون المباراة أصعب من اللقاءين السابقين».

وأشار المدرب الكرواتي إلى أن صفوف فريقه ستشهد عودة لاعب الوسط، محمد عبدالرحمن «عجب»، بعد غيابه عن لقاء الترجي التونسي بسبب الإيقاف، وقال: «محمد سينضم للقائمة، لكن في المقابل سيغيب إبراهيما دياكيه بسبب شعوره بآلام في الظهر، أما بالنسبة للثنائي ماركوس بيرغ ويحيى نادر فهما جاهزان للمشاركة».

وواصل: «ريفير بليت لديه خط هجوم قوي، ووسط مميز، وعملياً لا يمكن أن تعرف من أي جهة قد تكون الخطورة، نحن سنحاول أن نكون أكثر تركيزاً في المباراة، وأن نتمتع بالنزعة الهجومية، وأن نقوم بكل شيء، هذا لا يعني أننا إذا قمنا بشي جيد فلن نمنع منافسنا من التسجيل، هو فريق جيد، ولذلك كما قلت يجب أن نكون في كامل تركيزنا». وأضاف: «لديه لاعبو خط وسط رائعون، وأعرف أن ريال مدريد بصدد التعاقد مع أحدهم، إنه فريق رائع ومهاري، لكن في نهاية الأمر هم بشر ونحن علينا أن نقدم أفضل ما لدينا وأن نلعب بذكاء وروح، لأن هذا أهم العوامل التي يمكن أن تساعدنا في تحقيق الفوز».

وفي رده على سؤال عما إذا كان سيقوم بتغيير طريقته التكتيكية أو الدفع بعناصر مفاجئة من أجل تحقيق الفوز على فريق ريفير بليت، قال المدرب الكرواتي: «ليس علينا أن نقوم بأي شيء خاص، وإنما فقط تسجيل المزيد من الأهداف».

وأضاف: «يجب ألا نلعب ونحن تحت الضغط، لأن ذلك سيتسبب في عدم قدرتنا على تقديم أنفسنا بالشكل الجيد، أقول للاعبين استمتعوا وارفعوا رؤوسكم وابذلوا قصارى جهدكم داخل الملعب، لأن هذه هي الطريقة الصحيحة التي تبعدكم عن الضغوط».

وعبّر مدرب فريق العين عن سعادته بعودة الدولي المصري، حسين الشحات، لمستوياته المعروفة عنه، وقال: «أنا سعيد جداً بعودته للتألق مرة أخرى، لقد كان مرهقا حينما انضم في بداية الموسم، وكانت الشائعات تطارده، ما أفقده التوازن، أنا سعيد بأنه استعاد مستوياته من جديد، هو لاعب مهم في تشكيلة فريقي، ويمثل قيمة فنية كبيرة في التشكيلة، وفي بعض الأحيان يقوم بأمور رائعة وغير متوقعة».

غالاردو: شاهدتُ العين في مباراتين.. استحق التأهل

قال مدرب فريق ريفير بليت الأرجنتيني، مارسيلو غالاردو، إنه أتيحت له فرصة مشاهدة فريق العين في المباراتين التي خاضهما أمام فريقَي تيم ويلنغتون النيوزيلندي والترجي التونسي، وقد منحته المباراتان فكرة كافية عن مصادر القوة في صفوف منافسه، وإنه سيضع الخطة المناسبة التي سيتبعها من أجل العبور للمباراة النهائية على حساب ممثل الإمارات.

وأكد في المؤتمر الصحافي أن واقع المباراتين أكد له أن فريق العين استحق التأهل للدور نصف النهائي، بعد أن قدم لاعبوه مستويات قوية في اللقاءين السابقين، خصوصاً خط الهجوم الذي يعد الأخطر من بين بقية الصفوف، وقال: «على أرضية الملعب أتوقع أن تكون مباراة صعبة، إنه فريق قوي، لقد استحق التأهل لهذا الدور، بالنسبة لنا المباراة لن تكون سهلة ويجب أن نضاعف فيها جهودنا».

زوران:

«لديهم لاعبو خط وسط رائعون.. ريال مدريد بصدد التعاقد مع أحدهم».

«يجب ألا نلعب تحت الضغط، لأن ذلك سيتسبب في عدم تقديم أنفسنا».