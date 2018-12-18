ريان مينديز نجم الجولة 13 في استفتاء «سبورت فور أوول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصل جناح الشارقة، ريان مينديز، على كأس «سبورت فور أوول» وجائزة نجم الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي، ليصبح ثاني لاعب من كتيبة الملك ينال الجائزة، بعد أن فاز بها ويلتون سواريز في الجولة الماضية.

وحصل لاعب منتخب الرأس الأخضر على لقب نجم الجولة الـ13، بعد أن جمع أعلى الأصوات في استفتاء متابعي شبكة سبورت فور أوول، بـ457 صوتاً، بفارق واضح عن أقرب منافسيه خلفان مبارك 272 صوتاً.

يذكر أن الدولي خلفان مبارك، حاز هو الآخر كأس سبورت فور أوول و«نجم الجولة» الـ11 من دورينا.

وتعليقاً على نتائج الاستفتاء في الجولة الـ13 وما وصلت إليه الجائزة، قال مدير شبكة سبورت فور أوول، عبدالرسول عبدالله: «مع انتهاء الدور الأول من دوري الخليج العربي تصل جوائز شبكة سبورت فور أوول الإخبارية (نجم المباراة) و(نجم الجولة) و(نجم الجمهور)، إلى نهاية المرحلة الأولى كما خططنا لها منذ البداية، حيث انطلقت الفكرة مع مباريات الجولة الـ10 ويقتصر الاستفتاء على مسابقة الدوري فقط».