«ماكينة بيرغ» تبحث عن الهدف 50 بقميص العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

قد لا يكون غريباً أن يطلق لاعبو فريق العين على زميلهم السويدي، ماركوس بيرغ، لقب «الماكينة» داخل أرضية الملعب، أو خلال التدريبات وفي غرفة تبديل الملابس، لكن اللاعب الذي يقضي عامه الثاني مع «الزعيم» بات يحتاج إلى تسجيل هدف واحد فقط من أجل بلوغ الهدف رقم 40 بقميص العين، إذ لدى اللاعب حالياً 49 هدفاً سجلها في كل المنافسات التي شارك فيها فريقه على مدار الموسم الماضي والحالي.

ويقول ماركوس بيرغ لـ«الإمارات اليوم» إن أفضل ما يمكن أن يحدث له في مباراة اليوم، أمام ريفير بليت الأرجنتيني، ضمن نصف نهائي كأس العالم، أن ينجح في تسجيل الهدف رقم 50 بألوان «البنفسجي»، وأن يساعد الهدف فريقه في التأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفريق المتأهل من لقاء كاشيما انتلرز الياباني وريال مدريد الإسباني.

وسجل الدولي السويدي أهدافه بواقع هدف في كأس العالم، ومثله في سوبر الخليج العربي، وهدفين في كأس الخليج العربي وثلاثة في كأس رئيس الدولة وسبعة في دوري أبطال آسيا، و35 هدفاً في دوري الخليج العربي (25 في الموسم الماضي و10 في الحالي).

وقال بيرغ: «لقد تعافيت تماماً من المرض، أنا جاهز تماماً للمشاركة منذ بداية المباراة، لكن الأمر متروك للمدرب لأخذ القرار المناسب، بالنسبة لي أنا متحفز جداً وأتطلع لمواجهة فريق بحجم بطل القارة الأميركية الجنوبية، بالتأكيد هي ليست مباراة سهلة، لكننا كما قال المدرب سنلعب من أجل الاستمتاع».

وينتهى عقد المهاجم السويدي مع فريق العين بنهاية الموسم الحالي، وهو ما قد يجعله يدخل فترة الأشهر الأخيرة خلال شهر يناير المقبل.