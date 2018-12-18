شباب الأهلي والنصر يواصلان صدارة دوري السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

واصل فريقا شباب الأهلي والنصر شراكتهما على صدارة الترتيب العام لفرق رجال دوري السلة، بتحقيقهما، أول من أمس، انتصارهما الثامن على التوالي، عقب فوز شباب الأهلي على ضيفه الشارقة «86-77»، والعميد على مضيفه البطائح «95-77»، في افتتاح الجولة الثامنة من مرحلة ذهاب الدور التمهيدي.

وبنتيجة المباراتين، أحكم كلٌّ من حامل اللقب شباب الأهلي والنصر قبضته على المركز الأول برصيد 16 نقطة لكل منهما، قبل أن يلعب فارق الأهداف دوراً في منح شباب الأهلي الصدارة بفارق «+183 نقطة»، بعد أن سجل لاعبو شباب الأهلي 679 نقطة، مقابل تلقي سلتهم 495 نقطة، فيما أدى فارق «+171 نقطة» إلى اكتفاء العميد بالمركز الثاني، ليحافظ الشارقة رغم خسارته على المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين عن البطائح والوصل.

وفي تفاصيل المواجهتين، أحكم لاعبو شباب الأهلي قبضتهم على نتائج الفترة الأولى، ثم الفترتين الثالثة والرابعة بواقع «23-18 و29-19 و20-18»، فيما اكتفى الشارقة بنيل الأفضلية في نتيجة الفترة الثانية «22-14».

من جانبه، فرط البطائح بفرصة إلحاق الهزيمة الأولى بالنصر، بعد أن أنهى الفترة الأولى متقدماً بواقع «23-22»، لكن سرعان ما نجح العميد في فرض أفضليته المطلقة على نتائج الفترات الثانية والثالثة والرابعة بواقع «19-18 و33-17 و21-19».