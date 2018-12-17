ريان يسلم: العين يحمل لواء الكرة العربية في المونديال

المصدر: معتذ كمبال -العين

قال لاعب فريق العين، الدولي ريان يسلم إن "الزعيم" بات يحمل لواء الكرة العربي في كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد خروج الترجي التونسي علي يدهم في الجولة الماضية وإنهم يدركون أنهم أصبحوا لا يمثلون الإمارات فسحب بل يقع على عاتقهم تشريف الكرة العربية في مواجه ريفير بليت الأرجنتيني مساء غد على استاد هزاع بن زايد.

وأكد ريان في المؤتمر الصحافي: "نحن لا نمثل أنفسنا في هذه البطولة وإنما كل الوطن العربي، ليس من السهل أن تلعب في كل يومين أمام فرق قوية، ولكن الروح والعزيمة التي تدفعنا ساعدتنا في عملية الاستشفاء السريع".

وحول معرفته بفريق ريفير بليت الارجنتيني، قال: "سنواجه فريقاً كبيراً وعالمياً وهذا سيكون دافعناً لتقديم أفضل مستوى لدينا، نثق في أن الجماهير لن تخذلنا في هذه المباراة وستكون كما العهد دائماً".