زوران: سأختار 11 محاربا لتأدية الواجب أمام ريفير بليت

المصدر: معاذ كمبال –العين

قال مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش إنه سيختار 11 محارباً ليدفع بهم في مواجهة فريق ريفير بليت الأرجنتيني مساء يوم (الثلاثاء) لتحقيق الفوز وكتابة تاريخ جديد وأنه فخور بما قدمه لاعبوه في المباراتين السابقتين والتي قادت "الزعيم" للوصول للدور نصف النهائي في أول مشاركة له في كأس العالم للاندية لكرة القدم.

وقال في المؤتمر الصحافي عن التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة الفريق الارجنتيني في ظل تألق مجموعة من اللاعبين،: "ليس من السهل أن تختار 11 لاعباً من تشكيلة العين، الكل يريد أن يشارك في هذه المباراة التاريخية لتقديم أفضل ما لديه، أحياً يصعب أن تختار من بين القائمة وهو بالتأكيد أمر ليس سهلاً".

وتابع: "المدربين في مواقف مثل هذه يكونون في موقف لا يحسد عليه، لذلك سأختار 11 محاربا من أجل تأدية الواجب في المباراة، في المؤتمرات الصحافية دائماً ما يسألوني عن التشكيلة وردي هذه المرة هي أن النتيجة التي ستنتهي عليها المباراة ستظهره ما إذا كنت قد أخترت التشكيلة المناسبة ام لا".

وأضاف: "المباراة فرصة للاعبين لكتابة التاريخ، نحن لعبنا بشكل جيد في البطولة حتى الآن ونرغب في المزيد، نحن نحترم منافسنا فريق ريفير بليت، هم فريق كبير وعريق وأتوقع أن تكون المباراة أصعب من اللقاءين السابقين".

وأشار المدرب الكرواتي إلى أن صفوف فريقه ستشهد عودة لاعب الوسط، محمد عبدالرحمن "عجب" بعد غيابه عن لقاء الترجي التونسي بسبب الإيقاف، وقال: "محمد سينضم للقائمة ولكن في المقابل سيغيب ابراهيما دياكي بسبب شعوره بآلام في الظهر، وأما بالنسبة للثنائي ماركوس بيرغ ويحيى نادر فهما جاهزان للمشاركة".

وواصل: "ريفير بليت لديهم خط هجوم قوي ووسط مميز وعمليا لا يمكن أن تعرف من إي جهة قد تكون الخطورة، نحن سنحاول أن نكون أكثر تركيزا في المباراة وأن نتمتع بالنزعة الهجومية وأن نقوم بكل شيء، هذا لا يعني أننا إذا قمنا بشي جيد فلن نمنع منافسنا من التسجيل، هم فريق جيد ولذلك كما قلت يجب أن نكون في كامل تركيزنا".

وأضاف: "لديه لاعبو خط وسط رائعون وأعرف أن ريال مدريد بصدد التعاقد مع أحدهم، انهم فريق رائع ومهاري ولكن في نهاية الأمر هم بشر ونحن علينا أن نقدم أفضل ما لدينا وأن نلعب بذكاء وروح لأن هذا أهم العوامل التي يمكن أن تساعدنا في تحقيق الفوز".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سيقوم بتغير طريقته التكتيكية أو الدفع بعناصر مفاجئة من أجل تحقيق الفوز على فريق ريفير بليت، قال المدرب الكرواتي: "ليس علينا ان نقوم بأي شيء خاص وإنما فقط تسجيل المزيد من الأهداف".

وحول تصريحات مدرب فريق ريفير بليت الأرجنتين، مارسيلو غالاردو ومعرفته بمناطق الضعف في صفوف فريق العين بتعد تحليل بعض مبارياته، قال المدرب المتوج بثنائي الدوري والكأس في الموسم الماضي: "هو أمر اعتيادي وكل مدرب يقوم بتحليل منافسه، ما أود قوله هو أن أرضية الملعب هي الفيصل وسنرى ماذا سيحدث خلال المباراة".

ورداً على سؤال عن الوضع الصحي للاعبي فريقه بعد انتشار فايروس "الأنفلونزا" داخل معسكر الفريق، قال: "الوضع الصحي لجميع اللاعبين جيداً واللاعبون تعافوا من المرض، وماركوس بيرغ ونادر يحيى يشعرون بتحسن كبير وأصبحوا في وضعية صحية جيدة".

وعبر المدرب الكرواتي عن فخره بالمجموعة الكبيرة من اللاعبين المهاريين في تشكيلة فريقه، وقال: "اشعر بالفخر بقائمة فريقي، لدينا العديد من اللاعبين المهارين، طموحهم لا يحده حدود، والفوز في المباراتين السابقتين منحتهم الثقة الكافية من أجل تقديم الأداء الأفضل في مواجهة فريق بحجم ريفير بليت".

وعن السبب في استخدامه لأكثر مرة لكلمة (الاستمتاع بالمباراة)، قال زوران ماميتش: "نحن سنواجه فريق عريق مثل ريفير بليت وبالتأكيد هذه ميزة بالنسبة لنا أن نخوض مباراة رسمية في مواجهة فريق بحجمه، علينا أن نكون سعداءً لأننا نسطر حالياً تاريخياً جدياً لنادي العين".

وأضاف: "لا يجب أن نلعب ونحن تحت الضغط لأن ذلك سيتسبب في عدم قدرتنا على تقديم أنفسنا بالشكل الجيد، أقول للاعبين استمتعوا وأرفعوا رؤوسكم وابذلوا قصارى جهدكم داخل الملعب لأن هذه هي الطريقة الصحيحة التي تبعدكم عن الضغوط".

وعبر مدرب فريق العين عن سعادته بعودة الدولي المصري حسين الشحات لمستوياته المعروفة عنه، وقال: "أنا سعيد جداً بعودته".