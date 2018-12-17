«طوفان 21» بطل أولى جولات الشراعية 60 قدماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ظفر طاقم السفينة «طوفان 21» لمالكها أحمد سعيد سالم الرميثي، بقيادة النوخذة احمد إسماعيل المرزوقي، بلقب سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الواجهة البحرية لدانة الدنيا دبي، أول من أمس.

وحقق السباق الكبير، الذي انطلق من عمق مياه الخليج العربي حتى شواطئ جميرا، نجاحاً عريضاً، تمثل في مشاركة أكثر من 80 سفينة أبحرت بأمان بعد رفع العلم الأخضر مفردة الأشرعة البيضاء على صفحة المياه الزرقاء، لتسجل ملحمة جديدة أحياءً لماضي الآباء والأجداد في رحلة البحث عن الرزق ولقمة العيش.

وحمل السباق، الذي يعدّ آخر فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في «عام زايد 2018»، تحدياً كبيراً لأنه يمثل الجولة الأولى من بطولة دبي 2018-2019، التي تتضمن أيضاً الجولة الثانية، والتي ستقام في شهر مارس 2019 في «عام التسامح»، إضافة إلى عرس سباقات الموسم الرياضي البحري سباق القفال الـ29.