المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

انتقال

لم يمانع لاعب محترف أجنبي في أحد أندية دوري الخليج العربي، الانتقال إلى نادٍ منافس، في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك في حال عدم مشاركته أساسياً مع فريقه الحالي، وعدم اقتناع الجهاز الفني بإمكاناته.

ماركينيوس

تلقّى لاعب النصر البرازيلي ماركينيوس عرضاً للانتقال إلى نادي فلومينينسي البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وعلمت «الإمارات اليوم» أن قرار بقاء اللاعب مع «العميد» متروك للمدير الفني الجديد.

البلوشي

تلقّى مدافع اتحاد كلباء يعقوب البلوشي عرضين من ناديين في دبي، من أجل الانتقال إلى أحدهما في الانتقالات الشتوية، ويعكف اللاعب على دراسة كلا العرضين للمفاضلة بينهما، خصوصاً مع اقتراب انتهاء عقده مع الفريق.