مصفوت يتعاقد مع المدرب بدر طبيب الشحي

المصدر: محمد فاضل - عجمان

تعاقد نادي مصفوت مع المدرب المواطن بدر طبيب الشحي وذلك لتدريب الفريق الاول في الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى، ليحل محل المدرب وليد عبيد والذي تم الاستغناء عنه مؤخرا.

وحضر مراسم توقيع العقد رئيس مجلس ادارة نادي مصفوت احمد سعيد الزحمي، وإدارة النادي ويمتد عقد المدرب الشحي حتى نهاية الموسم الحالي، قابل للتجديد، واشاد الزحمي بإمكانات المدرب متمنيا له النجاح خلال المرحلة المقبلة ومؤكدا انه سيحظى بالدعم الكامل لانجاح مهمته التدريبية، بدوره تقدم المدرب بدر الشحي بالشكر والتقدير لادارة مصفوت للثقة الغالية التي وضعت به، متمنيا ان ينجح بقيادة الفريق نحو تحقيق افضل النتائج.