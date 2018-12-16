زاكيروني ينتظر تقريراً طبياً يحدد مصير إسماعيل مطر

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد مشرف المنتخب الوطني لكرة القدم، عبدالله صالح، أن الجهاز الطبي للمنتخب يتابع حالة لاعب الوحدة، إسماعيل مطر، وعلى تواصل دائم مع الجهاز الطبي لنادي الوحدة، وكذلك مع الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية لمطر، بعدما أصيب أخيراً بكسر في الفك الأيمن، مشيراً إلى أن موقف اللاعب من الانضمام إلى المنتخب سيتحدد بعد الاطلاع على التقرير الطبي النهائي، الذي سيتم عرضه على الجهاز الفني خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن القائمة الجديدة التي تم الإعلان عنها، أول من أمس، وضمت 26 لاعباً، تعتبر أولية، على اعتبار أن لاعبي العين الذين سيتم اختيارهم للمنتخب سيلتحقون بالمعسكر بعد انتهاء مشاركتهم في كأس العالم للأندية، المقامة حالياً في أبوظبي، مشيراً إلى أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الإيطالي، ألبيرتو زاكيروني، سيسلم القائمة النهائية للمنتخب، التي تضم 23 لاعباً، إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 26 الجاري، وذلك حسب لائحة بطولة كأس آسيا التي ستقام في الإمارات، وتنطلق في الخامس من يناير المقبل بمشاركة 24 منتخباً.

وقال عبدالله صالح في تغريدة على الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر «تويتر»: «المنتخب سيواصل تدريباته على ملعب ند الشبا في دبي، قبل الانتقال إلى أبوظبي في الثاني من يناير المقبل، حيث سيتدرب على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات».

ودشن المنتخب، أمس، تدريباته على ملعب ند الشبا في دبي استعداداً لكأس آسيا «الإمارات 2019»، بمشاركة جميع اللاعبين.

ووصف مشرف المنتخب المعسكر المرتقب للمنتخب بأنه الأهم، كونه يعد الأخير قبل انطلاقة البطولة الآسيوية، مشيراً إلى أنه سيتم خلاله وضع طريقة وأسلوب اللعب اللذين سيتبعهما المدرب خلال البطولة، إلى جانب العمل على الوصول للتشكيلة المثالية.

وشهدت القائمة الجديدة عودة مهاجم شباب الأهلي، أحمد خليل، الذي غاب عن المنتخب خلال المعسكر الماضي، وذلك استعداداً لخوض المرحلة الأخيرة لبرنامج الإعداد لنهائيات كأس آسيا، وخلت القائمة من لاعبي العين نظراً إلى ارتباطهم حالياً مع فريقهم في كأس العالم للأندية.

وشهدت القائمة أيضاً عودة حارس مرمى الجزيرة علي خصيف، ولاعب الجزيرة خلفان مبارك، فيما يغيب عن المنتخب قائد فرق الوحدة، إسماعيل مطر، بسبب الإصابة بكسر، التي تعرض لها أخيراً، وضمت القائمة الجديدة اللاعبين: علي خصيف وفارس جمعة وخليفة الحمادي، وعلي مبخوت ومحمد جمال وخلفان مبارك وأحمد ربيع الحمادي «الجزيرة»، ووليد عباس وماجد حسن وإسماعيل الحمادي، وأحمد خليل ومحمد مرزوق «شباب الأهلي»، والحسن صالح وماجد سرور وسيف راشد «الشارقة»، وعلي سالمين وسالم العزيزي وخميس إسماعيل «الوصل»، وطارق أحمد ومحمود خميس وخليفة مبارك «النصر»، ومحمد خلفان «الفجيرة»، وفهد الظنحاني «بني ياس»، ومحمد الشامسي وأحمد راشد ومحمد العكبري «الوحدة».

ويلعب المنتخب في كأس آسيا ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبات البحرين والهند وتايلاند.

وعانى المنتخب في الفترة الماضية من إصابات مؤثرة في صفوفه، أبرزها غياب لاعب الهلال السعودي، عمر عبدالرحمن، عن المشاركة في البطولة الآسيوية بعدما خضع لعملية رباط صليبي، وتعرض كذلك قائد فريق الوحدة والمنتخب، إسماعيل مطر، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الشارقة في الجولة 12 لدوري الخليج العربي، خضع على إثرها لعملية جراحية في الفك الأيمن.

سالمين خميس: لا أعلم سبب عدم اختياري للمنتخب

تساءل لاعب شباب الأهلي سالمين خميس عن سبب عدم اختياره للمنتخب الوطني لكرة القدم، مشيرا الى أنه ليس وحده من يتساءل بل الكثيرون يتساءلون عن سبب عدم اختياره مؤكدا أنه كان يتمنى ان يكون موجودا في المنتخب لكي يمثل بلده، معتبرا أن الاختيار للمنتخب يعد شرفا لكل لاعب إماراتي، لافتا الى أن نفس الأسماء في المنتخب ظلت تتكرر في السنوات الماضية.

وقال سالمين خلال مكالمة هاتفية مع برنامج «جيم أوفر» على قناة ابوظبي الرياضية: «لا اقلل من شأن أي لاعب في المنتخب، وأتمنى لهم التوفيق لكن كل لاعب يتمنى ان يلعب في المنتخب ويمثل بلده خصوصا أن كأس آسيا تقام على ملعبنا».

الحوسني خارج قائمة المنتخب

خلت قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم، التي تم الإعلان عنها أول من أمس، من قبل المدير الفني للمنتخب، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، استعداداً لكأس آسيا من اسم حارس مرمى الشارقة، عادل الحوسني، على الرغم من حصوله على جائزة أفضل حارس في دوري الخليج العربي، أخيراً، للمرة الثانية على التوالي من قبل لجنة دوري المحترفين، نظراً إلى المستوى الفني المتطور الذي قدمه، علماً بأن الحوسني يعد أقل حارس، بعد حارس مرمى العين، تستقبل شباكه أهدافاً (15)، مقابل 11 في شباك مرمى العين، رغم أن هناك مباراة مؤجلة للعين.