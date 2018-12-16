العالمية تنحني للزعيم

المصدر: أحمد طارق ومعاذ كمبال - العين

حقق العين فوزاً تاريخياً على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، أمس، على استاد هزاع بن زايد في العين، ليتأهل «الزعيم» لمواجهة بطل أميركا الجنوبية، ريفر بليت الأرجنتيني في نصف النهائي بعد غد، ويسير العين على خطى الجزيرة الذي تأهل إلى المربع الذهبي، العام الماضي، واحتل المركز الرابع.

وقدم «البنفسج» مباراة رائعة مواصلاً عروضه القوية بعد «الريمونتادا» أمام ويلنغتون النيوزيلندي، الأربعاء الماضي، إذ وجّه العين صدمة كبيرة لبطل دوري أبطال إفريقيا، في أول 16 دقيقة، بإحراز هدفين، عن طريق محمد أحمد وحسين الشحات، قبل أن يضيف بندر الأحبابي الهدف الثالث في الشوط الثاني، ويحسم اللقاء لمصلحة «الزعيم».

أجرى المدرب الكرواتي، زوران ماميتش، تبديلين على تشكيلة «الزعيم» التي خاض بها المباراة الأولى أمام ويلنغتون النيوزيلندي، بنزول ريان يسلم ومحمد فايز، بدلاً من جمال معروف، ومحمد عبدالرحمن الذي حصل على البطاقة الحمراء في المباراة السابقة.

وقدم «البنفسج» أفضل 20 دقيقة له في الموسم الحالي، بعدما ضغط على الفريق الضيف منذ بداية المباراة، وكاد المصري، حسين الشحات، يحرز الهدف الأول بعد مرور 34 ثانية فقط، لكن الكرة التي لعبها برأسه ارتدت من الدفاع إلى ركلة ركنية، وواصل العين ضغطه وحصل على ركلة ركنية أخرى لعبها ريان يسلم، وارتقى لها محمد أحمد وحوّلها برأسه في المرمى محرزاً الهدف الأول (2)، ليصبح «بامبو» صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للأندية بعد دقيقة و19 ثانية، متفوقاً على لاعب أتليتكو مينيرو، البرازيلي دييغو تارديلي، الذي كان صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولة في مرمى غوانزهو إيفرغراند الصيني، بعد مرور دقيقة و51 ثانية في نسخة 2013 بالمغرب.

أسهم الهدف العيناوي المبكر في دخول الفريقين أجواء اللقاء، وردّ الترجي بفرصة خطرة من هجمة قادها الكاميروني، فرانك كوم، ومرّر الكرة إلى سامح الدربالي الذي لعب كرة عرضية وحوّلها أنيس البدري فوق العارضة، بينما كاد حسين الشحات يضيف الهدف الثاني من تسديدة صاروخية مرت فوق العارضة، وفي الوقت نفسه أهدر الإيفواري، فوسيني كوليبالي، فرصة خطرة من داخل منطقة الجزاء لعبها برأسه بجوار القائم.

وفي الدقيقة 16 قاد البرازيلي، كايو فيرنانديز، هجمة مرتدة سريعة، ومررها إلى الياباني، توساكا شيوتاني، الذي لعب كرة جميلة خلف مدافعي الترجي، وصلت إلى حسين الشحات الذي راوغ الدفاع وسدّد كرة رائعة في المرمى محرزاً الهدف الثاني، بينما أنقذ حارس الترجي، معز بن شريفية، مرماه من دخول الهدف الثالث من تسديدة صاروخية من بندر الأحبابي (19).

في المقابل، كثف الترجي التونسي من هجماته وكاد يحرز الهدف الأول في مناسبتين، الأولى من كرة عرضية لعبها غيلان الشعلاني، ولمست العارضة وخرجت إلى خارج الملعب (21)، والثانية من كرة عرضية وصلت إلى طه ياسين الخنيسي، الذي حولها برأسه وارتدت من القائم وأمسكها الحارس خالد عيسى (24).

فرض العين أسلوب لعبه بفضل تألق ثلاثي خط الوسط، المالي تونغو دومبيا، وريان يسلم، وأحمد برمان، ما أسهم في عدم اكتمال هجمات الترجي، الذي وجد صعوبة في الوصول إلى مرمى خالد عيسى.

وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الترجي، معين الشعباني، التبديل الأول بنزول محمد مساكني بدلاً من غيلان الشعلاني، لتنشيط هجوم فريق «باب سويقة»، لكن العين حافظ على طريقة لعبه بالسيطرة على وسط الملعب، والاعتماد على الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى معز بن شريفية، إذ أهدر البرازيلي كايو فرصة لا تضيع، عندما تلقى تمريرة رائعة من حسين الشحات، وانفرد على إثرها كايو بالمرمى، لكنه سدد الكرة بعيدة عن القائم (58)، قبل أن يقود ريان يسلم هجمة مرتدة أخرى مررها إلى كايو، الذي راوغ الدفاع التونسي ولعب كرة عرضية وصلت إلى بندر الأحبابي، الذي سدد الكرة بهدوء في المرمى مضيفاً الهدف الثالث (60).

وسيطر العين على مجريات اللعب تماماً بعد الهدف الثالث، وأهدر بندر الأحبابي فرصة إضافة الهدف الرابع من هجمة مرتدة، راوغ فيها الدفاع التونسي وسدد كرة تصدى لها الحارس، معز بن شريفية (74)، بينما واصل كايو إهدار الفرص السهلة بعدما انفرد مجدداً من تمريرة لعبها حسين الشحات، لكن اللاعب البرازيلي سدد الكرة بعيدة عن المرمى لتنتهي المباراة بفوز «الزعيم» بثلاثية.

محمد أحمد يسجل أسرع هدف في تاريخ مونديال الأندية.

أرقام من المباراة

■ العين سدّد الكرة 12 مرة، منها ست مرات باتجاه مرمى الترجي.

■ 18 محاولة للترجي على مرمى العين، كانت منها تسديدة واحدة

فقط باتجاه المرمى.

■ بلغت نسبة الاستحواذ في المباراة 59% للترجي، مقابل 41% لمصلحة العين.

■ ارتكب لاعبو العين 15 مخالفة، مقابل 13 مخالفة من لاعبي الترجي.

■ شهدت المباراة حصول لاعب واحد على بطاقة صفراء، هو لاعب الترجي يوسف البلايلي.

■ حصل العين على أربع ركلات ركنية، مقابل سبع لمصلحة الترجي.

التبديلات العين:

عامر عبدالرحمن وماركوس بيرغ ويحيى نادر، بدلاً من ريان يسلم وبندر الأحبابي ودومبيا.

الترجي:

محمد مساكني وآدم الرجايبي وعلي مشاني، بدلاً من غيلان الشعلاني وفرانك كوم وخليل شمام.

البطاقات

الترجي:

يوسف البلايلي

سيناريو المباراة

1 حسين الشحات يهدّد مرمى الترجي مستغلاً عرضية كايو.

2 محمد أحمد يحرز الهدف الأول من كرة جميلة لعبها برأسه.

16 حسين الشحات يضيف الهدف الثاني من تسديدة قوية.

19 معز بن شريفية يتصدى لتسديدة صاروخية من بندر الأحبابي.

21 غيلان الشعلاني يلعب كرة عرضية ترتطم بالعارضة.

24 القائم يتصدى لكرة خطرة من طه الخنيسي.

58 كايو يهدر فرصة إضافة الهدف الثالث من انفراد تام.

60 بندر الأحبابي يحرز الهدف الثالث بعد مجهود رائع من كايو.