شرط رئيسي للحصول على تذكرة مجانية لحضور مباراة العين والترجي

المصدر: معاذ كمبال –العين

نوه مكتب شؤون الجماهير بنادي العين إلى ضرورة ابراز الهوية الأصلية عند شباك التذاكر من أجل الحصول على التذاكر المجانية لحضور مباراة فريق العين أمام الترجي التونسي التي ستقام في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم (السبت) على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الثانية من كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وشدد الحساب الرسمي للجماهير في "تويتر": "لاستلام التذاكر المجانية المخصصة لجماهير العين لحضور ومساندة الزعيم العيناوي أمام الترجي يرجى التوجه لكشك التذاكر الخاص بنادي العين بجانب جولدن جيم وكذلك إبراز الهوية في تمام الساعة 5:30 مساءاً حتى نفاذ الكمية".

وطالب مكتب شؤون الجماهير من "الأمة العيناوية" بضرورة ارتداء قمصان الفريق، "لنعكس أجمل صورة لمدرج الأمة العيناوية في المحفل العالمي لنزين حضورنا بارتداء الشال والـ (تي شيرت البنفسجي)".