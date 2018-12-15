فريد علي : المدير الفني للجنة الحكام تدخل في 3 قرارات تحكيمية

المصدر: منصور السندي-دبي

وجه خبير التحكيم في كرة القدم، الحكم الدولي السابق فريد علي انتقادات حادة لتدخل حكام تقنية الفيديو في قرارات حكم مباراة فريقي الجزيرة النصر التي أقيمت أمس الجمعة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي وانتهت بفوز الجزيرة 3-1 ضمن الجولة 13 لدوري الخليج العربي، واصفا هذه القرارات بانها لم تكن موفقة، معتبرا أن قرار الحكم بطرد لاعب الجزيرة خليفة الحمادي جاء من قبل حكام تقنية الحكم الفيديو وهذا الأمر مخالف تماما لتعليمات هذه التقنية ،مؤكدا أنه لم تكن هناك مخالفة من قبل لاعب النصر محمد عايض مع لاعب الجزيرة على مبخوت وأن قرار طرده غير صحيح وذلك بسبب ما وصفه بالتدخل الغير موفق من قبل تقنية الحكم الفيديو، مشيرا الى أن هناك ثلاثة قرارات تحكيمية تدخل فيها المدير الفني للجنة الحكام ، واصفا ذلك بانه ليس مجرد خطأ وإنما كارثة.

وقال فريد علي خلال قيامه بتحليل أداء التحكيم في المباراة من خلال برنامج " جيم أوفر" على قناة أبو ظبي الرياضية " لماذا يتدخل الحكم الفيديو في هذه القرارات".

وأضاف" للأسف فان تدخل الحكم الفيديو في هذه القرارات لم يكن موفقا".

وتابع فريد علي" قرار حكم المباراة في نفس اللحظة وفي المباراة كان مثاليا".

وشهدت المباراة طرد كل من لاعبي الجزيرة خليفة الحمادي" 38" والنصر محمد عايض" 77".

ووصف فريد علي الحكم الدولي حمد علي يوسف الذي قاد مباراة الجزيرة والنصر بانه حكم دولي متمكن وقدم مستوى جيد جيدا خلال هذا الموسم .

وأضاف فريد علي " إذا كان جميع الحكام متضايقون من عمل المدير الفني للجنة التحكيم فان هناك مشكلة"".

وأكمل "دور مراقب الحكم الفيديو يقتصر على تسجيل الملاحظات ولا يحق له التدخل في القرار".