النصر يلحق الخسارة الأولى بالشارقة في دوري السلة

المصدر: جوني جبور - الشارقة

ألحق النصر الهزيمة الأولى بمنافسه الشارقة، في بطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، عقب الانتصار الصعب الذي حققه العميد على مضيفه الملك بفارق خمس نقاط وبنتيجة «79-74»، في المباراة التي جمعتمها أول من أمس، في ختام الجولة السابعة من ذهاب الدور التمهيدي، والتي شهدت أيضاً عودة شباب الأهلي من صالة بني ياس بانتصار مستحق بواقع «73-64»، وتخطى الوصل حاجز الـ100 نقطة بفوزه على ضيفه الوحدة «102-74». وكانت الجولة، قد استهلت مساء الأربعاء الماضي، بفوز البطائح على الجزيرة «75-70»، والجزيرة على العين «88-85»، لتسفر نتائج ختام الجولة عن مواصلة شباب الأهلي والنصر فرض نفسيهما شريكين على الصدارة، برصيد 14 نقطة لكل منهما.