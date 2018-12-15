5 لاعبين يفتقدهم الجمهور بمونديال الأندية في أبوظبي

المصدر: أحمد طارق - دبي

تشهد كأس العالم للأندية 2018، التي انطلقت أول من أمس، مشاركة عدد من الأندية الجماهيرية، التي تجعل البطولة ضمن الأقوى والأكثر إثارة في تاريخ مونديال الأندية، خصوصاً مع تأهل ريال مدريد مجدداً، خصوصاً بعد حصول ريفر بليت الأرجنتيني على لقب كأس ليبرتادوريس.

ورغم وجود العديد من النجوم في الأندية المشاركة في البطولة، لكن النسخة الـ15 من كأس العالم للأندية، ستشهد غياب بعض الأسماء التي كان يتمنى الجمهور مشاركتهم في البطولة. «الإمارات اليوم» تستعرض خمسة أسماء يفتقدهم الجمهور في نسخة 2018، على النحو التالي:

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