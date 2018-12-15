حماد: العين تجاوز «رهبة البداية».. وسيظهر اليوم مختلفاً أمام الترجي

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، محمد عبيد حماد، أن «الزعيم» سيظهر بصورة مختلفة أمام فريق الترجي التونسي مساء اليوم، بعد تجاوز اللاعبين لرهبة البداية التي كادت أن تتسبب في خروجهم المبكر على يد فريق تيم ويلنغتون النيوزيلندي يوم الأربعاء الماضي، مشيراً إلى أن الفريق عاد للتدريبات في اليوم التالي لتلك المباراة من أجل عملية الاستشفاء لتفادي الإرهاق، وأن جميع اللاعبين جاهزون لخوض لقاء اليوم باستثناء لاعب الوسط محمد عبدالرحمن بداعي الإيقاف.

وقال حماد لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق عانى في الشوط الأول لمباراة الافتتاح من رهبة البدايات وهو أمر شائع الحدوث، وإن اللاعبين تماسكوا في الشوط الثاني، ما ساعد الفريق في تجاوز الرهبة، وقال: «بالتأكيد مثل هذه الأمور تحدث بصورة عادية، ولكن المهم هو تعلم الدرس مبكراً ولقاء اليوم سيكون مختلفاً عن المواجهة الأولى لأننا سنواجه فريقاً قوياً هو الترجي التونسي استطاع الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا».

واستبعد محمد عبيد حماد، أن يتأثر فريق العين بغياب لاعب الوسط محمد عبدالرحمن في لقاء اليوم، مؤكداً أن المدرب زوران ماميتش عالج بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، وقال: «صحيح أن الفريق سيفقد خدمات محمد عبدالرحمن، لكن في المقابل نتوقع أن يكون المصري يحيى نادر في كامل الجاهزية للمشاركة في اللقاء بعد غيابه عن المواجهة الأولى بسبب ارتفاع درجة حرارته».

وحول الطريقة التي يتوقع أن يخوض بها المدرب الكرواتي زوران لقاء ربع النهائي أمام عملاق «باب سويقة»، قال: «المدرب وقف على كل صغيرة وكبيرة في التدريبات السابقة، لدينا معلومات جيدة عن المنافس، واللاعبون يدركون ما المطلوب منهم بالتحديد، وعليهم مضاعفة الجهود من أجل أن يكونوا في الموعد».

وأكد حماد أن جماهير «الزعيم» شكلت لوحة تاريخية في مواجهة فريق تيم ويلنغتون النيوزيلندي يوم الأربعاء الماضي بمساندتها للاعبين، وقال: «تجلت في تلك المباراة قوة الجماهير، ليس من السهل أن تعود من الخسارة بثلاثة أهداف وتفوز في الأخير، الجماهير قامت بدورها على أكمل وجه في تلك المباراة، لقد كان اللاعبون على قدر المسؤولية ولم يخيّبوا ظن جماهيرهم».

وناشد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم جماهير الفريق بالوقوف خلف اللاعبين في لقاء اليوم على غرار المباراة الماضية، وقال: «الجماهير رفعت من سقف التوقعات بحضورها الحاشد في المباراة الأولى، وكلنا أمل في أن نحظى بالقدر نفسه من التشجيع في اللقاء، لأن المباراة هي مباراة جماهير في الأول قبل أن تكون للاعبين».

برمان: «مواجهتا سطيف» منحتانا فكرة عن الكرة التونسية

أكد لاعب وسط فريق العين، الدولي أحمد برمان أن المواجهتين السابقتين اللتين جمعتا «الزعيم» بفريق وفاق سطيف الجزائري في كأس زايد للأندية العربية الأبطال منحتاهم فكرة جيدة عن طابع كرة عرب شمال إفريقيا، والتونسية، مشيرا إلى أنه رغم بعض الفوارق، إلا أن طبيعة الكرة الجزائرية والتونسية واحدة.

وقال إنه شاهد مباراة الترجي في إياب أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري وهي المباراة التي شهدت فوز الفريق التونسي بثلاثية نظيفة واللقب الإفريقي، وأكد لـ«الإمارات اليوم»: «الترجي ظهر بصورة قوية في تلك المباراة، واستحق اللقب عطفاً على المستوى الذي قدمه، والفوز بثلاثية على فريق بقيمة الأهلي يؤكد أنهم فريق قوي». وأعرب برمان عن فخره بأن يكون لاعباً في العين الذي يمتلك قاعدة جماهيرية تجلت قوتها في لقاء تيم ويلنغتون النيوزيلندي الأربعاء الماضي، وقال: «نحن سعداء بالفوز، ونشكر جماهيرنا التي حضرت المباراة لمساندتنا، لقد قاموا بواجبهم بصورة مضاعفة وساعدونا في الفوز داخل الملعب، نحن نتطلع للحصول على دعمهم في لقاء اليوم وواثقون بأنهم سيكونون في الموعد».