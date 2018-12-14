«الملك» بطلاً لـ «الشتاء» ودون هزيمة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أحرز فريق الشارقة، أمس، لقب بطولة الشتاء في دوري الخليج العربي، بعدما تصدر الترتيب إثر الفوز على ضيفه فريق الإمارات بأربعة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما على استاد خالد بن محمد في الحزانة، ضمن الجولة 13 والأخيرة للدور الأول. وقفز الشارقة برصيده إلى 31 نقطة، مبتعداً بثلاث نقاط وبفارق المواجهات المباشرة عن العين الثاني، ومحافظاً على سجله خالياً من أي هزيمة، محققاً بذلك إنجازاً تاريخياً، فيما تجمد رصيد الصقور عند تسع نقاط فقط، وبات في موقف صعب بعدما تراجع ترتيبه في الدوري. واستحق الشارقة الفوز الكبير بعدما تلاعب هجومه، خصوصاً الثلاثي ويلتون سواريز وريان مينديز وإيغور كوناردو، بدفاع فريق الإمارات، الذي ارتكب أخطاء قاتلة تسببت في الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها، وأدى الضغط الهجومي المكثف للملك الشرقاوي إلى انهيار دفاع فرقة الصقور.

واحتفل الجمهور الشرقاوي الكبير، الذي حضر لمساندة فريقه، بالإنجاز الذي حققه فريقه بالفوز بلقب بطولة الشتاء، وبلغ عدد الحضور الجماهيري للمباراة 3720 مشجعاً. ولعب الشارقة 13 مباراة، فاز في تسع وتعادل في أربع، فيما قفز هداف الفريق سواريز برصيده إلى 15 هدفاً منافساً على لقب الهداف. وأنهى الشارقة، الذي بدا واضحاً إصراره على التفوق في المباراة، الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف دون رد سجلها ريان مينديز «16 و44»، والبرازيلي ويلتون سواريز «30»، واختتم سواريز بالهدف الرابع «75».

قفز الشارقة برصيده إلى

31 نقطة، مبتعداً بثلاث

نقاط وبفارق

المواجهات المباشرة عن

وصيفه العين.