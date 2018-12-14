بني ياس يغرق «النواخذة» بالستة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

واصل بني ياس عروضه القوية، وتغلب على دبا بستة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت، أمس، على استاد الشامخة. ليرتفع رصيد السماوي إلى 18 نقطة في المركز السادس، وظل دبا أخيراً بأربع نقاط. انتهى الشوط الأول بتقدم بني ياس بهدف أحرزه كوندي في الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني أضاف سهيل النوبي الثاني في الدقيقة 48، تلاه كوندي بالثالث في الدقيقة 63، وقلص جمعة مسعود الفارق لدبا في الدقيقة 72، وعاد كوندي ليوسع الفارق وأضاف الرابع (هاتريك) في الدقيقة 77. وجاء الدور على الهولندي، ليروي جورج، وسجل الهدف الخامس في الدقيقة 80، وهو أجمل أهداف المباراة على الإطلاق، واختتم البديل أحمد الشامسي مهرجان أهداف السماوي بالهدف السادس في الدقيقة 88.