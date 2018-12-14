عجمان والظفرة.. «لا فائز ولا مهزوم»

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

اكتفى عجمان والظفرة بنقطة، أمس، في المباراة التي جرت على استاد راشد بن سعيد. وجاءت المباراة، التي انتهت بتعادل سلبي، متوسطة، وحاول عجمان بشكل شبه متكرر في الشوط الأول تسجيل هدف التقدم، لكن الدفاع المُحكم من الظفرة حال دون ذلك.

وقبل نهاية الشوط الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة لـ«الفيديو» لمصلحة الظفرة، إلا أن ميليسي أضاعها بعد تصدٍّ مميز للحارس علي الحوسني.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات الخطرة، لكن دون جدوى.

وبعد المباراة حصل توتر بين بعض جماهير عجمان ومدرب الفريق، أيمن الرمادي، حيث أبدت الجماهير تذمراً من تراجع مستوى البرتقالي، ما دفع رئيس مجلس إدارة النادي، خليفة الجرمن، للتدخل بين الطرفين.