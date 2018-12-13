تعرف إلى شعار حملة دعم المنتخب في كأس اسيا

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

أطلق اتحاد كرة القدم حملة تحت وسم " منصور يالأبيض" وذلك لدعم المنتخب الوطني في كأس اسيا 2019 المقررة في الإمارات خلال الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبلين، وذلك لبحث الحماس في نفوس اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء خلال مباريات البطولة التي مشواره فيها بلقاء نظيره المنتخب البحريني.

من جانبه أكد أمين عام اتحاد الكرة محمد عبد الله هزام الظاهري في بيان صحافي أن الحملة تستهدف حشد الطاقات وتوحيد الصفوف من أجل دعم المنتخب، والمساهمة في ظهوره بالصورة التي تليق باسم ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً حرص الاتحاد على توفير كل أسباب النجاح للمنتخب وهو يقبل على هذا التحدي الكبير.

وأكد الأمين العام لاتحاد الكرة ثقته في أن تحظى الحملة بالتفاعل الجماهيري المطلوب، مؤكدا أن الاتحاد حريص على التعاون مع مختلف شرائح المجتمع لتهيئة الأجواء المناسبة للمنتخب لتحقيق تطلعات عشاق كرة القدم الإماراتية، متمنياً التوفيق للجهازين الفني والإداري واللاعبين في رفع راية الدولة عالية خفاقة في هذا المحفل القاري المهم.

وأعلنت إدارة الإعلام الرقمي باتحاد الكرة عن إعداد مقاطع فيديو مسجلة يظهر فيها عدد من الرياضيين والمسؤولين ونجوم المنتخب السابقين وغيرهم، لتوجيه رسائل تشجيعية لأفراد المنتخب، كما يشارك في هذه الحملة لاعبو المنتخب أنفسهم من خلال بث رسائل للقاعدة الرياضية بالدولة، والتأكيد على أهمية المساندة الجماهيرية في دعم اللاعبين وشحذ هممهم.