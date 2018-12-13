درويش: إلغاء هدف للعين قرار سليم لحكم الفيديو

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد الحكم المونديالي المساعد السابق، عيسى درويش، صحة قرار الحكم الياباني ساتو ريوجي بإلغاء هدف للعين، سجله اللاعب كايو (28)، بعدما استعان بالحكم الفيديو المساعد، خلال مباراة الفريق أمام ويلنغتون النيوزيلندي، التي أقيمت أمس على استاد هزاع بن زايد بالعين، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أنه كانت هناك مخالفة من قبل مدافع العين إسماعيل أحمد، قبل تسجيل كايو الهدف الملغى، لقيامه بدهس قدم لاعب من فريق ويلنغتون، مؤكداً أنه باستثناء هذه الحالة التي كان يجب أن يتخذ فيها قراراً مباشراً دون اللجوء للفيديو، فإن حكم اللقاء الياباني ساتو ريوجي كان متمكناً ومتميزاً في إدارته للمباراة.

وقال درويش، لـ«الإمارات اليوم»، إن «تدخل الحكم الفيديو وقيامه بإلغاء هدف العين، وكذلك إشهار البطاقة الصفراء للاعب إسماعيل أحمد، كانا قرارين صحيحين، نظراً للمخالفة التي وقع فيها اللاعب».

وبخصوص تأخر الحكم في اتخاذ القرار بِشأن هدف العين الملغى، أكد درويش الذي وجد ضمن حكام كأس العالم 2006 في ألمانيا أن الحكم ساتو ريوجي لم يتأخر في اتخاذ القرار، نظراً لأنه كان يشاهد الحالة من خلال الفيديو بأكثر من زاوية، مشيراً أن هذا الأمر استغرق نحو دقيقة.

وأوضح «الياياني ساتو ريوجي يعد ضمن حكام النخبة في آسيا، ووجد أخيراً في كأس العالم (روسيا 2018)».