عين عجمان على استعادة المركز الخامس

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يتطلّع عجمان لتعويض إخفاقه في كأس رئيس الدولة، حينما يستقبل الظفرة، عند الـ4:45 عصر اليوم، في افتتاح الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويسعى الفريق البرتقالي لإنهاء مرحلة الذهاب من الدور الأول بحصد نقاط مباراته أمام ضيفه، أملاً في استعادة المركز الخامس من الوحدة، الذي تنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام العين في تلك المرحلة من البطولة.

ويحتل عجمان حالياً المركز السادس، على لائحة الترتيب العام لجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الوحدة صاحب المركز الخامس.

وكان عجمان قد فرّط في فوز بمتناول أقدام لاعبيه في الجولة الماضية أمام الامارات، الذي اقتنص التعادل منه في الدقيقة الثالثة من الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع 1-1.

ومن المنتظر أن يعود المدرب المصري، أيمن الرمادي، إلى التشكيلة الأساسية التي أسهمت في انتصارات البرتقالي بالدوري، بعد أن غابت عن مباراة الفجيرة في مسابقة كأس رئيس الدولة، وهي المواجهة التي خسرها الفريق بهدف دون رد.

ويعوّل «الرمادي»، الكثير على الرباعي الأجنبي الذي يسير بخطوات أكثر من ممتازة حتى الآن، خصوصاً النيجيري ستانلي الذي سجل خمسة أهداف حتى الآن في بطولة الدوري.

في المقابل، يدخل الظفرة مواجهة عجمان، وهو منتشٍ من بلوغه الدور الثاني من كأس رئيس الدولة على حساب دبا الحصن، وكذلك من فوزه على الجزيرة، أحد الفرق المتبارية على لقب الدوري، 3-2، ما رفع رصيده إلى النقطة 13 في المركز العاشر، وبات قريباً من انتزاع مركز أفضل لو تمكن من العودة بالنقاط الثلاث اليوم.