«الفيكتوري تيم» يحقق أفضل زمن في مونديال الدراجات المائية بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حقق فريق الفيكتوري تيم، أمس، المركز الأول في سباق أفضل زمن فئة واقف محترفين (جي بي 1) ضمن أول أيام الجولة الثالثة والختامية من مونديال الدراجات المائية (الأكوابايك ـ جائزة الشارقة الكبرى) بزمن 1:58.91.

وجاء المتسابق البلجيكي كوينتين بوسيشي في المركز الثاني بزمن 2:03.75، بينما حل الإسباني ناتشيو أرميليز في المركز الثالث بزمن 2:04.21.

واستطاع بطل العالم سبع مرات النمساوي كيفين رايتير عرض قدراته بأداء أكثر من رائع في فئة واقف محترفين (جي بي 1)، وتفوق بذلك على نخبة أبطال العالم بقيادة الدراجة المائية رقم 90 من تصميم وصناعة الفيكتوري تيم.

وخطف رايتير البالغ من العمر 26 عاماً، الأنظار بأداء رائع في سباق أفضل زمن أمس، ليكون من أبرز المرشحين للتتويج بلقب الجولة الختامية في بطولة العالم للدراجات المائية التي تحتضنها شواطئ الإمارة الباسمة.

ويدخل نجم فريق الفيكتوري تيم للدراجات المائية كيفين رايتير السباق الرئيس اليوم بجاهزية عالية للاقتراب أكثر من منصة التتويج قبل ختام السباق غداً.

وأكد رايتير جاهزيته للسباق الرئيس الختامي وتحقيق اللقب العالمي الثامن في مسيرته الاحترافية.