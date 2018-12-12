ماتويدي ينضم إلى قائمة المتحدّثين في «مؤتمر دبي للاحتراف»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشفت اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ13، الذي يقام في الثاني من يناير المقبل، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل المكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، عن تفاصيل المشاركين في هذا الحدث، الذي يحمل شعار «كرة القدم والاقتصاد».

وعقد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، مؤتمراً صحافياً، أمس، أعلن خلاله أن قائمة المشاركين ستضم لاعب المنتخب الفرنسي ونادي يوفنتوس الإيطالي، بليز ماتويدي، وأسطورة الكرة البرازيلية السابق، رونالدو، ومدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب.

ونوّه إلى مشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم حالياً، ونجم كرواتيا السابق، زفون يمير بوبان.

كما سيشارك في المؤتمر عدد من صنّاع القرار في الأندية واتحادات كرة القدم القارية والمحلية والرؤساء والمديرين التنفيذيين في الأندية، في مقدمتهم المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي ومجموعة سيتي، خافيير سوريانو، والرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، ميغيل أنجيل غيل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز، وممثل عن لجنة دوري المحترفين الإماراتية، ومدير تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأكد سعيد حارب أن عنوان المؤتمر لهذا العام «كرة القدم والاقتصاد»، يأتي اتساقاً مع أهمية الجانب الاقتصادي في دعم كرة القدم على صعيد الاستثمار وجلب الأموال.

وقال في تصريحات صحافية: «إن (مؤتمر الاحتراف) بشكل عام، موجّه لكل المعنيين في كرة القدم حول العالم، وللأندية المحلية بشكل خاص، التي بدأت تتجه بشكل أكبر نحو الاستثمار، لتقليص حجم الدعم الذي تحصل عليه من الحكومة».

وأضاف: «لدينا في دبي خطة نحو التحوّل الذاتي للأندية للإنفاق على أنشطتها الرياضية بحلول 2023، وقد بدأنا بالفعل التطبيق العملي لتلك الخطة»، لافتاً إلى أنه من غير المقبول أن يستمر دعم الإنفاق الحكومي على الأندية، بعد أن أسهمت في إنشاء الملاعب والمؤسسات المؤهلة، في حال الاستثمار الجيد عليها أن تحقق عائدات مالية كبيرة».

وشدد حارب على أن «عدداً من المشاركين في (مؤتمر دبي للاحتراف)، خصوصاً من المعنيين بمجال الاستثمار الرياضي، سيتقدمون المشورة والخبرات في هذا المجال، لنصل إلى الأهداف التي نسعى إليها مع خطة 2023».

وبسؤاله عن أسباب عدم وجود رئيس الهيئة العامة للرياضة، محمد خلفان الرميثي، ضمن قائمة المتحدثين في المؤتمر، بعد ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أوضح أمين عام مجلس دبي الرياضي: «محمد خلفان الرميثي من الشركاء الأساسيين والداعمين للمؤتمر، وسيكون موجوداً في المؤتمر، لكن مع الأسف برنامج المؤتمر قد تم وضعه قبل أن يتقدم بالترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي».

وحول الشخصية التي يتمنى أن يراها مستقبلاً ضمن ضيوف «مؤتمر دبي للاحتراف»، قال حارب: «المتابعون لمؤتمر الاحتراف منذ انطلاقته قبل 12 عاماً تابعوا من دبي مشاهير كرة القدم من مدربين ولاعبين ورؤساء أندية واتحادات قارية ورؤساء (فيفا)، سواء سابقين أو حاليين، لكني بشكل شخصي أتمنى أن أرى المدرب البرازيلي كارلوس البرتو، فهو من المدربين الذين عملت معهم خمس سنوات، وكان شخصاً رائعاً وله بصمات مميزة على كرة القدم الإماراتية».

حارب يكشف أسباب غياب رياض محرز

تحدّث أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، عن سبب عدم وجود الجزائري رياض محرز، حتى الآن، ضيفاً في «مؤتمر دبي للاحتراف»، وقال: «بالفعل كنا نتمنى وجود النجم العربي الجزائري في المؤتمر، لكن ظروف ارتباطاته بالدوري الإنجليزي حالت دون ذلك، وما نود الإشارة إليه أن محرز جاء دبي من قبل، وكان أحد ضيوف دورة ند الشبا، حينما سنحت ظروفه وقتها بالمشاركة معنا في الأحداث الرياضية».