دعوهم وشأنهم

بدأت منتخباتنا في المراحل السنية تستفيد من المشروع الجديد لكرة القدم الإماراتية، فعززت صفوفها بعدد من اللاعبين الموجودين في الأندية الأوروبية، وبالفعل تمكنوا من خطف الأنظار في المشاركات الأخيرة، وصنعوا الفارق بشكل ملحوظ.

لكن للأسف كثر الحديث في الآونة الأخيرة، لاسيما من قبل الجماهير التي طالبت بضم هؤلاء اللاعبين إلى فرقنا المحلية والاستفادة من خدماتهم مستقبلاً، وهي خطوة ستكون سلبية بلاشك على منتخباتنا الوطنية التي تحتاج إلى نوعية مختلفة من اللاعبين، خصوصاً الذين نشأوا في الخارج وسط بيئة احترافية حقيقية.

إلا أنه ورغم كثرة الأسماء التي شهدتها كرة القدم الإماراتية أخيراً، لم نتحول بعد إلى الاحتراف الحقيقي. فقد انخرط اللاعبون الجدد في النمط المعتاد المبني على حصة تدريبية والتجمع في النادي ساعتين أو ثلاثاً، وبدأوا رويداً رويداً يكتسبون النقاط السلبية ذاتها التي كنا ننتقدها سابقاً.

وفي السابق عندما كنا نتساءل عن الأسباب التي تمنعنا من التحول نحو الاحتراف الحقيقي، كانت تخرج العديد من الأسباب من ضمنها أن اللاعبين يعملون في الصباح لدى مؤسساتهم، ومن الصعب أن يتفرغوا للعبة بشكل كامل. والآن مع التحول في نوعية اللاعبين، اكتشفنا أن المشكلة الجديدة هي أن العديد من الإداريين غير متفرغين لكرة القدم بالكامل وليسوا محترفين، وبالتالي عدنا إلى الدوامة والدائرة المغلقة ذاتها.

وبعدما اتجه اتحاد الكرة إلى اللاعبين الموجودين في الخارج، كانت البداية مع الحارس عدلي محمد وماكنزي هانت اللذين ترعرعا بإنجلترا في أكاديميتين عريقتين كإيفرتون وساوثهامبتون، لكن سرعان ما تم التعاقد معهما من قبل أنديتنا، وباتا لا يُستدعيان إلى المنتخب الأول كما كان في السابق وفقدا مكانتهما.

وفي المراحل السنية حالياً مع الشباب والناشئين، لدينا لاعبون في إيبسويتش تاون الإنجليزي وهيرتا برلين الألماني، تمكنوا من صناعة الفارق. ومن الواضح تماماً أنهم يتمتعون بعقلية مختلفة تماماً نتيجة التكوين الصحيح. ومع اكتساب مزيد من التجارب وضمان استمراريتهم في أوروبا، سيكون منتخبنا الوطني على موعد مع مكاسب حقيقية يمكن أن تغطي على سلبيات كرتنا المحلية صاحبة الاحتراف «النص كم».

ونأمل أن يعمل اتحاد الكرة جاهداً على حماية اللاعبين الموجودين في الخارج من أنديتنا المحلية التي تفكر بطبيعة الحال في مصالحها، حتى لا تضرر منتخباتنا مستقبلاً.

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