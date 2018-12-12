130 دارساً بدورة مدرّبي الأولمبياد الخاص في أبوظبي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يشارك 130 مدرباً ومدربة في الدورة التدريبية لإعداد مدرّبي الأولمبياد الخاص الإماراتي في ألعاب كرة القدم والكرة السلة والكرة الطائرة الشاطئية، التي بدأت، أول من أمس، بمقر نادي أبوظبي الرياضي، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

حضر افتتاح الدورة مدير الأولمبياد الخاص الإماراتي، طلال الهاشمي، ونائب رئيس الأولمبياد الإقليمي الخاص عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور شريف الفولي، والمحاضرون: عماد محيي الدين، وعاطف رشاد، وعادل رمضان، وإكرامي عبدالعزيز الجمال.

وقال طلال الهاشمي، في تصريحات صحافية، بعد انتهاء اليوم الأول من المحاضرات: «تم وضع برنامج رياضي شامل يتضمن مجموعة من الدورات التدريبية للمدربين في كل الألعاب، والبداية بثلاث دورات مجمعة لمدرّبي كرة القدم وكرة السلة الطائرة الشاطئية».

وأضاف: «سيستمر برنامج الدورات شهرياً، وتم انتقاء المحاضرين في كل تخصص، خصوصاً أن الإمارات ستشارك في أكبر بعثة في دورة ألعاب الأولمبياد الخاص، التي تتجاوز 500 لاعب ومدرب وإداري وحكم وطبيب».

وقال: «يشارك في الدورة لأول مرة اثنان من لاعبي منتخب الإمارات لكرة القدم هما: نوح السويدي، وسعيد السويدي، للحصول على خبرات التدريب».

وأشار الهاشمي إلى أن برنامج الاستعداد الخاص بمنتخبات الإمارات سيدخل مرحلته الثانية في يناير المقبل، ويشمل تدريبات لكل اللاعبين في أنديتهم ومدارسهم، والمرحلة الثالثة والأخيرة ستشمل معسكراً مغلقاً في كل من دبي للألعاب الفردية، والعين للألعاب الجماعية، وأبوظبي للفرق النسائية، مؤكداً أن كل الجهات تجاوبت تماماً في تسهيل تفرغ اللاعبين.