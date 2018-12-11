الشارقة ينجو من مصيدة البطائح في دوري السلة

المصدر: جوني جبور - الشارقة

نجا الشارقة من الانضمام إلى قائمة ضحايا فريق البطائح، بعد أن تمكن «الملك» من تحقيق انتصار صعب بفارق نقطتين «90-88»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، في افتتاح الجولة السادسة من ذهاب الدور التمهيدي من دوري كرة السلة، والتي شهدت أيضاً تخطي النصر حاجز الـ100 نقطة، بفوزه على ضيفه بني ياس «104-77».

وبنتائج افتتاح الجولة، واصل الشارقة والنصر شراكتهما في الصدارة برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي، فيما أدت خسارة البطائح إلى بقائه شريكاً مع الوصل في المركز الرابع برصيد تسع نقاط، فيما حافظ بني ياس على مركزه السادس برصيد ثماني نقاط بفارق نقطتين عن الجزيرة والوحدة، ليتذيل فريقا الظفرة والعين الترتيب برصيد خمس نقاط، مع العلم بأن الجولة قد استكملت أمس بلقاء شباب الأهلي والوصل، والوحدة والعين، والجزيرة والظفرة.