الشامسي: فوز «الصقور» على حتا مستحق

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

وصف مدير الفريق الأول لنادي الإمارات باسم الشامسي، فوز «الصقور» على حتا بأربعة اهداف مقابل هدف، وتأهله لدور الثمانية من بطولة كأس رئيس الدولة، بالمستحق من كل الجوانب، بعد أن قدم الفريق واحدة من افضل مبارياته في الموسم الجاري، منوهاً بأن هذا الفوز مهد لتطلعات نادي الإمارات في الوصول لأبعد ما يمكن، وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق أدى مباراة جيدة واستحق النتيجة وهي ليست المباراة الأولى التي يظهر بها الفريق بشكل جيد»، وأبدى الشامسي ارتياحه للأداء الذي قدمه محترف الفريق المالي شيخ دياباتي وتمكنه من تسجيل أربعة اهداف، مبيناً: «كشفت المباراة أن دياباتي تمكن من التأقلم مع الفريق ودرجة التفاهم وصلت لمرحلة طيبة يمكنها أن تقود لنتائج جيدة مستقبلاً، وتفوق الفريق بعدد اللاعبين الأجانب على فريق حتا أسهم في الفوز، ولكن بالوقت نفسه فإن اللاعبين المواطنين قدموا أداء فنياً مميزاً كان له دور حاسم بالفوز».

من جهته، اعتبر مدرب حتا الصربي نيناد فانج، الأخطاء الشخصية التي ارتكبها خطا الوسط والدفاع قادت الى أن يستقبل الفريق هدفين سريعين ومبكرين أثرا بشكل كبير في النتيجة.