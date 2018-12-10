3 أجانب يبصمون على تأهل شباب الأهلي إلى ربع نهائي الكأس

المصدر: أحمد طارق - دبي

تأهل شباب الأهلي إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، بعد فوزه على اتحاد كلباء بثلاثة أهداف دون رد، أمس، على استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، في ختام مباريات دور الـ16، لتكتمل فرق دور الثمانية التي تضم دبا الفجيرة، والوصل، والإمارات، والشارقة، والفجيرة، والظفرة، والنصر، وشباب الأهلي.

سيطر شباب الأهلي على مجريات اللعب في الشوط الأول، رغم البداية القوية من اتحاد كلباء، وارتكب حارس «النمور» خطأ، عندما أبعد كرة عرضية لعبها عبدالله النقبي وصلت إلى الإكوادوري، جيمي أيوفي، الذي لعبها برأسه في المرمى الخالي (25). وفي الشوط الثاني استمر تفوق شباب الأهلي رغم تقدم لاعبي اتحاد كلباء للهجوم، لكن الخطورة كانت من جانب شباب الأهلي، الذي كاد يضيف الهدف الثاني من كرة عرضية لعبها أحمد جشك، وحولها لوفانور برأسه بجوار القائم (57)، قبل أن يحرز اللاعب المولدوفي الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لمست لاعب اتحاد كلباء، يعقوب البلوشي، وخدعت الحارس (60)، وفي الدقيقة 90 أحرز الأرجنتيني، إيميليانو فيكيو، الهدف الثالث.