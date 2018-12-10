الإمارات ستتقدم باستضافة نسخة جديدة من مونديال الأندية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

كشف مدير بطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم (الإمارات 2018) عارف العواني، أن الإمارات ستتقدم باستضافة نسخة جديدة من البطولة.

وقال العواني خلال لقائه أمس، مع وسائل الإعلام بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، إن «الإمارات ممثلة في العاصمة أبوظبي ستتقدم باستضافة نسخة جديدة من بطولة كأس العالم للأندية متى يتاح لها ذلك، فيما لو تأكدنا من أن البطولة ستحقق العائد الاقتصادي والإعلامي الذي يوازي الكلفة المالية لاستضافتها»، وأضاف «تحدثنا بالفعل شفهياً مع مسؤولي الفيفا من أجل هذا الغرض في إطار السياسة التي نتبعها باستضافة كبرى البطولات الدولية التي تسهم في زيادة الترويج الاقتصادي والسياحي والإعلامي لدولة الإمارات وللعاصمة أبوظبي، ولكننا ننتظر قرار الفيفا في ما يخص نظام البطولة الجديد الذي سيقرره بعد انتهاء النسخة الحالية التي تنطلق بعد غدٍ، ولايزال غير معروف حتى الآن».

وتستضيف الدولة النسخة الـ14 من كأس العالم للأندية اعتباراً من بعد غد (الأربعاء)، بلقاء يجمع فريق العين ممثل الإمارات مع ويلنغتون النيوزيلاندي ضمن الدور التمهيدي، لتعد هذه المرة الرابعة التي تستضيف فيها الإمارات البطولة بعد أعوام 2009 و2010 و2017.

وتوقع العواني الذي يشغل منصب أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي أيضاً، أن يتابع البطولة الحالية 32 مليون شخص عبر السوشيال ميديا منهم ثمانية ملايين عبر الموقع الرسمي للبطولة، فضلاً عن 2.5 مليون مشاهد من خلال مقاطع الفيديو. وقال العواني «أعتقد أن وجود فرق كبيرة وقوية في نسخة العام الحالية مثل ريال مدريد وأحد بطلي الأرجنتين بوكا جونيورز وريفر بلات والترجي التونسي وكاشيما الياباني وجوادا لاخارا المكسيكي، بالإضافة إلى ممثل الوطن نادي العين بجماهيره الكبيرة، سيعطي زخماً إعلامياً كبيراً للبطولة، وسيرفع من القيمة التسويقية الإعلامية لها ويزيد من عائداتها المالية، ولا ننسى أن كاشيما الياباني سيؤازره ما يقرب من 5000 مشجع».

مناطق للمشجعين

وأعلن العواني أن اللجنة المنظمة وضعت في صميم اهتماماتها العناية بالجماهير، وتقرر إنشاء منطقة للمشجعين على مساحة كبيرة باستاد هزاع بن زايد ستكون اكبر من المنطقة التي تم إنشاؤها في نسخة العام الماضي، وكذلك إنشاء منطقة كبيرة باستاد مدينة زايد الرياضية، بخلاف الشاشات العملاقة التي سيتم وضعها بالمراكز التجارية المختلفة. وفي ما يخص تذاكر البطولة وأعداد المشجعين، قال العواني «تم بيع 17 ألف تذكرة من مباراة الدور قبل النهائي بين ريال مدريد والفائز من كاشيما الياباني وجوادا لاخارا المكسيكي، ويتبقى 1000 تذكرة أخرى، بخلاف 4000 تذكرة غير مصرح ببيعها، وتم تخصيص 500 تذكرة للمقاعد القريبة من الملعب، وأماكن خاصة في المدرجات لأصحاب الهمم».

العواني: بعثة ريال مدريد تصل الأحد.. وستُعامل كأي بعثة أخرى مشاركة

قال مدير بطولة كأس العالم للأندية عارف العواني، إن ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا والنسختين الماضيتين من كأس العالم للأندية سيصل إلى العاصمة أبوظبي مساء الأحد المقبل، لأداء مباراة الدور قبل النهائي الأولى 19 ديسمبر على استاد مدينة زايد الرياضة مع الفائز من مباراة كاشيما إنتلرز الياباني بطل آسيا وجوادا لاخارا المكسيك بطل الكونكاكاف.

وسيؤدي ريال مدريد أول تدريب له في اليوم التالي (الإثنين) على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة المارية بأبوظبي، وسيؤدي تدريبه الأخير الثلاثاء 18 ديسمبر على استاد مدينة زايد الرياضية.

وأشار العواني إلى أن بعثة ريال مدريد ستعامل كأي بعثة أخرى من الفرق المشاركة، لكنهم يطلبون أشياء خاصة بهم، وتكون على نفقتهم الخاصة بعيداً عن لوائح البطولة المالية، كحجز غرف إضافية في الفندق الذي ستقيم فيه البعثة لعائلات اللاعبين أو غير ذلك من الأمور الأخرى.

وقال العواني «وصلت إلى الدولة أمس، بعثة فريق جوادا لاخارا المكسيكي بطل الكونكاكاف عن طريق مطار دبي، قادمة من مدينة هيوستين، وتصل إلى الدولة اليوم بعثة فريق الترجي التونسي بطل إفريقيا عن طريق مطار دبي، وتصل بعثة فريق كاشيما انتلرز الياباني بطل آسيا بعد غد».

وأشار العواني إلى أن هناك نظاماً جديداً سيتبع في النسخة الحالية لمونديال الأندية تم العمل به في كأس العالم الأخيرة بروسيا، ويتمثل في الحفاظ على أرضية ملعب استاد مدينة زايد الرياضية وكذلك استاد هزاع بن زايد، استعداداً لنهائيات كأس أمم آسيا، وسيتم ذلك بعمل «نظام الخياطة الخاصة لنجيلة الملعب»، وهذه التقنية سيعمل بها للمرة الأولى في المنطقة وفي القارة الآسيوية، للحفاظ على قوة أرضية الملعب، وقد تم زرع ثلاثة ملاعب خاصة باستاد زايد للكريكيت، وتم نقل «النجيلة» بعد زراعتها لوضعها في ملعبي هزاع بن زايد واستاد مدينة زايد الرياضية بنظام «الخياطة والتدبيس».

وأكد العواني أن «حفل الافتتاح الذي سيقام على استاد هزاع بن زايد لن يؤثر في أرضية الملعب بعد استخدام هذه التقنية، خصوصاً أن الفيفا يطلب دائماً عدم إقامة أنواع خاصة بحفلات الافتتاح حتى لا تؤثر في أرضية الملاعب، وسيكون الحفل قصيراً ومبسطاً للغاية وفقاً لطلب الفيفا».

أرقام من البطولة

■ 20 % من تذاكر البطولة تم حجزها، وسيتم بيعها وفقاً لنتائج المباريات وأطرافها في الأدوار التالية، اعتباراً من مباريات الدور الثاني التي تلي مباراة العين مع ويلنغتون النيوزيلاندي.

■ 70 % من التذاكر تم بيعها بالفعل.

■ تتبقى 10% من التذاكر ستخصص لجهات أخرى.

■ 13 فندقاً بأبوظبي والعين ستكون مقرات لإقامة الفرق المشاركة.

■ تم حجز 550 غرفة فندقية بمجموع 5000 ليلة فندقية منها 3000 بأبوظبي و2000 بالعين.

■ ستستقبل الدولة 1500 ضيف أجنبي خلال البطولة.

■ 140 فرداً هم كل أعضاء اللجنة المنظمة يقومون بتسهيل الإجراءات لراحة الفرق المشاركة، بالإضافة إلى 1300 فرد من الجهات المعنية الأخرى بالتنظيم.

■ 9000 من مختلف الجنسيات تم تسجيلهم للعمل في البطولة، منهم 800 متطوع في كل مباراة.

■ تخصيص 100 فرد لمختلف الأمور اللوجستية الأخرى مثل الكرات والنجيل والفنادق.