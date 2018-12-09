الفيفا يمنح "الزعيم" رسمياً شهادة العالمية

المصدر: العين - الإمارات اليوم

سلم الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، نادي العين رسمياً شهادة المشاركة في كأس العالم للأندية الإمارات 2018، وجاء ذلك على هامش اجتماع وصول الفرق والذي انعقد اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية الملحقة بملعب خليفة بن زايد بنادي العين، بحضور نجوم الفريق الأول والجهازين الفني والإداري للفريق.

واستلم الشهادة عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف على الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد من المنسق العام بالاتحاد الدولي لكرة القدم لمباريات كأس العالم المقررة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، السيد بافيل لوزانوف.