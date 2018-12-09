منتخب الشباب يودّع التصفيات المؤهلة إلى بطولة آسيا للصالات

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تأهل منتخبا لبنان والعراق للشباب إلى نهائيات بطولة آسيا للصالات، التي ستقام العام المقبل في تايلاند، وذلك بختام دور المجموعات لتصفيات غرب آسيا، التي يستضيفها مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، بعد أن تصدّر لبنان المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، كما تصدر العراق المجموعة الأولى بالرصيد ذاته، بينما ودّع المنتخب الوطني منافسات البطولة بعد تلقيه خسارتين، أمام البحرين 4-2، وأمام العراق 7-صفر في المباراة التي أقيمت يوم أمس.

وتختتم البطولة، اليوم عند الساعة السادسة مساء، بإقامة المباراة التي تجمع بين منتخبي السعودية والبحرين للتنافس على البطاقة الثالثة المؤهلة إلى البطولة الآسيوية، بعد أن احتل كل منهما المركز الثاني بمجموعته برصيد ثلاث نقاط.

وكان منتخب لبنان قد فاز في الافتتاح على الكويت 7-2، وفاز العراق على البحرين 5-1، وفاز المنتخب السعودية على الكويت بثلاثية نظيفة، ولبنان على السعودية 8-2.

من جهته، قال الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عمران عبدالله، لـ«الإمارات اليوم»: «المشاركة الإماراتية كانت فرصة جديدة للاعبين لخوض مباريات دولية تمنحهم فرصة الاحتكاك بمنتخبات متطورة فنياً، على الرغم من النتائج التي حدثت»، وأكد أن المنتخب حديث التشكيل، وأنه كشف عن بعض اللاعبين الجيدين الذين يمكن البناء عليهم للمستقبل.