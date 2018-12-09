شباب الأهلي يقسو على الظفرة ويبتعد بصدارة دوري أقوياء اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

قسا شباب الأهلي على الوافد الجديد في مسابقات كرة اليد للرجال، الظفرة، عقب الفوز عليه بفارق 13 هدفاً وبنتيجة 34-21، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، لحساب افتتاح الجولة الثالثة من ذهاب دوري أقوياء اليد، بصالة شباب الأهلي، وشهدت الجولة نفسها عودة العين من صالة جاره الوحدة بفوز صريح «23-13».

وبنتائج الجولة، واصل شباب الأهلي سلسلة انتصاراته المتتالية، مبتعداً من خلالها في صدارة الترتيب العام برصيد تسع نقاط، بفارق النقطتين عن العين صاحب المركز الثاني، فيما أودت خسارتا الظفرة والوحدة إلى احتفاظهما بالمركزين الثامن والتاسع في مؤخرة الترتيب برصيدَي النقاط الثلاث والنقطتين على التوالي.