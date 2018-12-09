النصر يخشى تكرار الخروج المبكر من الكأس أمام بني ياس

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يخشى فريق النصر تكرار تجربة الخروج المبكر من بطولة كأس رئيس الدولة، وهو ما حدث الموسم الماضي، عندما ودّع مبكراً من دور الـ16 أمام فريق دبا الفجيرة بالخسارة بركلات الترجيح، بعد أن كان الموسم قبل الماضي وصل إلى النهائي وخسره أمام الوحدة، وذلك عندما يتقابل اليوم مع بني ياس في ثمن النهائي على استاد نادي الشارقة الساعة 4:40 عصراً في مباراة متكافئة نظراً لتساوي الفريقين في عدد النقاط بترتيب دوري الخليج العربي.

ويتسلح الفريقان بالروح المعنوية المرتفعة، حيث نجح النصر في العودة إلى الانتصارات في آخر مباريات الدوري بالفوز على الفجيرة 2-0، في أول قيادة فنية للبرازيلي كايو، الذي يدرب الفريق بشكل مؤقت عقب إقالة الصربي يوفانوفيتش.

أما بني ياس فقد نجح في تحقيق فوز عريض على شباب الأهلي بثلاثية نظيفة، ليؤكد تطوره وقدرته على المنافسة والصعود. وستكون المباراة مثيرة بين نجمي الفريقين الإسباني نيغريدو في النصر، ومواطنه كوندي في بني ياس. ويبحث نيغريدو عن أول وجود له في بطولة جديدة، بعد أن أحرز تسعة أهداف في الدوري، وهدفاً واحداً في كأس الخليج العربي.

في المقابل، يعتمد بني ياس على هداف الفريق، كوندي، الذي أحرز ثمانية أهداف في الدوري، وثلاثة أهداف في كأس الخليج العربي، وكلا المهاجمين تألقا بشكل كبير في مباريات الدوري، وهو ما يدفعهما الآن إلى مواصلة الطريق، ومحاولة الوصول إلى ربع نهائي البطولة.

- النصر ودّع مسابقة

الكأس الموسم الماضي

من دور الـ16 بركلات

الترجيح أمام دبا الفجيرة.