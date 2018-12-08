البدواوي: قرار «2 مقابل 4» مجحف

المصدر: محمد فاضل - دبي

يستضيف استاد نادي اتحاد كلباء عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم مباراة حتا «خامس دوري الدرجة الأولى»، والإمارات «13 بدوري الخليج العربي»، في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة.

ويعكس موقع الفريقين في كلتا البطولتين مدى التقارب في المستوى الفني بينهما، إذ يرفع الفريقان معاً شعار استثمار الفرصة المتاحة لهما للفوز والانتقال إلى دور الثمانية بعيداً عن مواجهة الفرق الجماهيرية القوية، خصوصاً أن المباراة تقام بنظام خروج المغلوب. وتتميز المباراة بتأثر فريق حتا باللائحة الجديدة للجنة المسابقات، التي تسمح لفريق الإمارات باللعب بأربعة محترفين أجانب مقابل اثنين لحتا، ما اعتبره المدير التنفيذي لنادي حتا علي عبدالله البدواوي، مجحفاً بحق فريقه، وقال: «قرار 2 مقابل 4 قرار مجحف بحق نادينا وهو يكرس الفارق الفني للفريق الآخر، وكان من المفترض عدم اتخاذه، لعدم وجود الحاجة إليه، خصوصاً أن اللاعب الأجنبي في جميع اندية الدولة يشكل الفارق الحقيقي لأي فريق».

وتابع: «المشكلة في نادي حتا تفاقمت بكون أحد الأجنبيين وهو البرازيلي جيلمار سيغيب للإيقاف الإداري، ما يعني أن فريقنا سيخوض المباراة بلاعب أجنبي واحد، مقابل أربعة للفريق المنافس».

