4 مطبات أمام عجمان على طريق الفجيرة

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

سيكون عجمان الذي يسير بخطى ثابتة في دوري الخليج العربي، أمام تحدٍ كبير يتمثل في تخطي الدور الأول من كأس رئيس الدولة، عندما يلتقي مع الفجيرة، في ملعب نادي الإمارات، عند الساعة 16:40 من عصر اليوم، ضمن لقاءات دور الـ16 من المسابقة.

وينتظر عجمان، الذي ودّع كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي من هذا الدور، بخسارته أمام الشارقة بهدفين نظيفين «أربعة مطبات» صعبة قد تزيد من حجم المعاناة التي سيواجها أمام الفجيرة، الذي يقدم هو الآخر عروضاً جيدة في الدوري، ويعيش في أمان مؤقت بجدول المسابقة.

لكن عجمان، (السادس)، الذي تفصله أربع نقاط عن الفجيرة صاحب المركز (الـ11)، قد يُصدم بعُقدة المواجهات التي تنتظره أمام منافسه، الذي كانت له الغلبة في آخر خمس مواجهات جمعتهما في المسابقات المختلفة.

وفشل البرتقالي في التغلب على الفجيرة بالمباراة التي جمعتهما في الدوري، بهدفين مقابل هدف، وهي المواجهة التي كان متقدماً فيها بهدف دون رد، قبل أن يقلب رجال المدرب التشيكي ايفان هاسيك الطاولة على منافسة وينجح في تسجيل هدفين تباعاً، ويعود بلا أي نقاط من المباراة.

كما يخشى أيمن الرمادي على فريقه من أن يتكرر معه سيناريو مباراة الفجيرة في الدوري، حينما اضطر لخوض ما يزيد على 65 دقيقة من عمر اللقاء بصفوف غير مكتملة، بعدما تعرض مدافعه، وليد اليماحي، لتلقي البطاقة الحمراء، إثر تدخل عنيف مع لاعب الفجيرة، الفرنسي عمر كوسوكو.

وبات عجمان مضطراً للعودة إلى ملعب الإمارات، الذي لم يرتبط معه، بذكرى طيبة في الجولة الماضية من الدوري، اذ كان متقدماً على الصقور، بهدف قبل أن يتعادل الأخير في الدقيقة الثالثة من الوقت المُحتسب بدل الضائع.

وآخر «المطبات» وأبرزها التي تُشكل خطورة على البرتقالي، المشكلات الدفاعية في صفوف فريقه، التي تجعله يستقبل أهدافاً سهلة، خصوصاً في الأوقات الصعبة من المباريات، وهو السيناريو المُر الذي عاشه المدرب المصري لعجمان أيمن الرمادي في أكثر من أربع مباريات.