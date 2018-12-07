زوران: لا نفكر في ركلات الترجيح

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، إنه يخطط من أجل حسم المباراة في وقتها الرسمي، وليس عبر ركلات الترجيح، وإنه يثق بقدرات لاعبيه وتكرار الفوز على حساب الوصل للمرة الثانية في غضون أقل من أسبوع مشيراً إلى أن لاعبي الفريق في كامل جاهزيتهم لخوض لقاء اليوم.

وقال في المؤتمر الصحافي، أمس: «لا نفكر في ركلات الترجيح على الإطلاق، بقدر ما نخطط لحسم اللقاء في الوقت الأصلي، كما ذكرت أنني أثق بقدرة الفريق على التأهل، صحيح أن فريق الوصل ليس سهلاً، وكون أننا فزنا في دوري الخليج العربي في الجولة الماضية لا يعني أن تكرار الفوز سيكون سهلاً على الإطلاق».

من جانبه، أكد لاعب العين، المصري يحيى نادر، أن كل زملائه في العين في كامل الجاهزية لخوض مباراة اليوم، وأنه سعيد بالفرص التي حصل عليها من قبل المدرب، مشيراً إلى أن اللقاء سيكون صعباً وأنهم يأملون في تحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائي».