«أبيض الصالات» للشباب يستهلّ تصفيات آسيا بلقاء البحرين اليوم

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يدشّن منتخب شباب الإمارات لكرة الصالات، في السادسة من مساء اليوم، أولى مبارياته ضمن تصفيات بطولة آسيا لكرة القدم عن مجموعة غرب آسيا، التي تقام مبارياتها بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة، ويلتقي فيها المنتخب البحريني.

وفي مباراة ثانية، تقام الساعة الثالثة والنصف عصراً، يواجه المنتخب السعودي نظيره الكويتي. وقال مشرف المنتخب، عبدالله الدرمكي، إن الأبيض جاهز فنياً لهذا الاختبار القوي، وأشار في حديث لـ«الإمارات اليوم» إلى أن المجموعة صعبة، لكن يبقى الهدف هو التأهل. وأوضح: «هدفنا التأهل للنهائيات، على الرغم من أن القرعة وضعتنا في مجموعة صعبة، تضم العراق وهو رابع آسيا، والمنتخب البحريني ذا المكانة المميزة في كرة الصالات، إلا أننا على ثقة عالية بأننا قادرون على خطف إحدى البطاقات الثلاث المؤهلة للنهائيات القارية».

وتابع: «استعددنا للبطولة منذ أربعة أشهر، وخضنا خلال فترة الإعداد مباريات رسمية من خلال بطولة الشارقة الرمضانية ودوري الشباب، والأكيد أن لدينا فريقاً يبشر بالخير، ونحن متفائلون ونتطلع إلى دعم جمهور اللعبة بشكل كبير لمساعدة اللاعبين على تحقيق الأهداف».

السعودية تواجه

الكويت في مباراة

ثانية.