جراحة ناجحة لإسماعيل مطر

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أجرى نجم المنتخب الوطني ونادي الوحدة، إسماعيل مطر، عملية جراحية، أمس، لثبيت العظمة بين العين والأذن بالمدينة الطبية بدبي، بعد أن تعرض للإصابة بكسر في عظمة الفك الأيمن، خلال الشوط الثاني من المباراة التي جمعت فريقه أمام الشارقة في الجولة 12 من دوري الخليج العربي، وأقيمت الإثنين الماضي، وخسرها العنابي 3-2. ويتوقع أن يغيب إسماعيل مطر عن الملاعب لمدة تراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر، على أن يكون جاهزاً قبل كأس آسيا في يناير المقبل.

من جانب آخر، قال مصدر داخل نادي الوحدة، لـ«الإمارات اليوم»، إن مهاجم الفريق السابق، ولاعب الظفرة حالياً، أحمد علي (29 عاماً) اقترب من العودة إلى العنابي في الانتقالات الشتوية، خلال شهر يناير المقبل لدعم هجوم الفريق، وتجري شركة كرة القدم بالنادي مفاوضات حالياً مع إدارة نادي الظفرة، من أجل تسهيل عملية انتقال اللاعب.

وينتهي عقد أحمد علي مع الظفرة بنهاية الموسم المقبل 2019-2020.