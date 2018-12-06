أم حسين: الشحات مرّ بفترة عصيبة كانت صعبة على كل الأسرة

المصدر: وأحمد طارق - دبي

أكدت والدة لاعب فريق العين، المصري حسين الشحات، أن ابنها كان يعاني في الفترة الماضية ضغط فئة من الجماهير، وأنه بدأ في استعادة توازنه أخيراً وعاد للتألق مع «الزعيم»، مشيرة إلى أنها ظلت تتحدث معه بصورة دائمة وتطالبه بالصبر وألا يحمّل نفسه أكثر مما يجب حتى لا يتأثر بالضغوط، وأن يكون في كامل تركيزه، وقالت إن «حسين لا يتخلّى عن طلب الدعاء مني قبل كل مباراة».

وأوضحت «أم حسين» لـ«الإمارات اليوم» أن الفترة العصيبة التي مر بها ابنها كانت صعبة على كل الأسرة، ولكن بالصبر والدعوات استطاع حسين أن يستعيد مستواه ويسعد جماهير الفريق التي عادت لتثق به من جديد، ما ينبئ بأن اللاعب سيكون قادراً على مواصلة رحلة التألق مع الفريق في الفترة المقبلة وتسجيل الأهداف وصناعتها.

وحول نوع النصائح التي كانت تقدمها له خلال الفترة الماضية، قالت: «كنت أتحدث معه باستمرار وأطلب منه الصبر ولا أتركه يتحدث لنفسه كثيراً حتى لا يتأثر بالضغط، كل الأسرة كانت تقف بجواره وقبل كل مباراة كان يطلب مني أن أدعو له بالتوفيق وأنا كنت أفعل ذلك حتى دون أن يطلب مني، أنا راضية على ابني وأثق بأن الله سينصره»

وأعربت والدة لاعب العين عن سعادتها بهتاف الجماهير الذي يردد لابنها في كل مباراة، مؤكدة أن المساندة التي ظل يحصل عليها حسين من قبل جماهير الفريق كانت سبباً أيضاً في عودته لتقديم مستواه، وقالت: «الكل كان يقف خلف حسين لإيمانهم بقدراته الكبيرة التي يتمتع بها، ومن المهم أنه عاد لمستواه في توقيت مهم جداً».

وعن الحديث الدائر عن مفاوضات الأهلي المصري لابنها واقتراب مغادرته لفريق العين باتجاه «القلعة الحمراء» عقب مونديال كأس العالم للأندية، أكدت «أم حسين» أن بقاء ابنها في العين أو انتقاله للأهلي المصري بيده، وقالت: «صحيح أنا أهلاوية، ولكن لا أتدخل في قراراته على الإطلاق، وبالنسبة لي فإن اتخاذ مثل هذه القرارات خاص به».

وعادت «أم حسين» وأكدت أنها مرتاحة في مدينة العين وسعيدة جداً بالحب الكبير الذي يحصل عليه ابنها من قبل الجماهير حينما يجدونه في الشوارع أو المحال التجارية، وقالت: «بالتأكيد الأسرة مرتاحة هنا وسعداء أيضاً بالحب الكبير الذي يجده ابني، وأنا أتمنى له التوفيق دائماً، ولكن كما قلت لن أتدخل في تقرير مصير بقائه أو انتقاله للأهلي».

وأكدت والدة لاعب فريق العين، أن كل الأسرة تحضر جميع مباريات فريق العين داخل وخارج «دار الزين»، من أجل دعم حسين معنوياً ليقدم أفضل أداء لديه، مشيدة في الوقت نفسه بهتاف جمهور العين عقب كل مرة يسجل فيها أو يصنع هدفاً، من خلال ترديد أهازيج باللهجة المصرية على غرار «الشحات يا أوبها أيه العظمة دي كلها».

معاذ كمبال