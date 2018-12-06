«المحترفين» تخصص الجولة الـ 12 من الدوري للاحتفال باليوم الوطني الـ 47 للدولة

المصدر: دبي - الامارات اليوم

تزيّنت ملاعب دوري الخليج العربي لكرة القدم، المستضيفة لمباريات الجولة 12، بمظاهر البهجة والفرح، احتفالاً باليوم الوطني الـ47 للدولة.

وقالت لجنة دوري المحترفين، إنها خصصت احتفالية كبرى في مباراة الأسبوع التي جمعت الوحدة والشارقة على استاد آل نهيان، تمثلت في حمل علم الدولة وعبارة «هذا زايد.. هذه الإمارات» من قبل متطوّعين من برنامج تكاتف التطوّعي، التابع لمؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، وشعار «عام زايد» في منتصف الملعب قبل انطلاق المباراة.

وشهدت الدقيقة 47 إطلاق قصاصات بألوان علم الإمارات، تزامنت مع ترديد الجماهير للسلام الوطني احتفالاً بهذه المناسبة الغالية.