الحبتور يستضيف الأسبوع التاسع من دوري قفز الحواجز

المصدر: دبي - الامارات اليوم

تنطلق اليوم بمنتجع ونادي الحبتور للبولو في دبي، منافسات الأسبوع التاسع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، برعاية لونجين، وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، في أول لقاء يجمع بين فرسان وفارسات القفز على الميدان الرملي بالموسم الحالي.

ويتألف اللقاء من 11 شوطاً، تقام خمسة أشواط منها اليوم بمواصفات الجولة الواحدة والمرحلتين، وتراوح ارتفاعات حواجزها بين 110 سم للفرسان الأطفال، و135 سم لفرسان المستوى الأول، وبقية الأشواط تقام غداً، منها ثلاثة أشواط بمواصفات الجولة الواحدة، والأخرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وأعلى الحواجز يصل ارتفاعها إلى 140 سم في الشوط الثامن المخصص لمشاركة الفرسان من المستوى الأول.