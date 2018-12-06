يد شباب الأهلي تلحق الهزيمة الأولى بالشارقة في الدوري

المصدر: جوني جبور - دبي

ألحق فريق رجال شباب الأهلي الهزيمة الأولى بمنافسه الشارقة، في الموسم الحالي، عقب فوزه، أول من أمس، على ضيفه الملك 27-23، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثانية من ذهاب دوري أقوياء اليد، التي سجلت أيضاً فوز فوز النصر على الجزيرة 23-19، والوصل على الوحدة 23-17، والعين على الظفرة 26-12.

ووضع شباب الأهلي حداً لمنافسه التقليدي الشارقة، خصوصاً أن الملك سبق له، الموسم الحالي، حصد لقبَي بطولتَي السوبر وكأس الإمارات، اللتين جاءتا في نهائي كلتا البطولتين على حساب شباب الأهلي، وبسجل خالٍ من الهزائم.

وبختام الجولة، يتشارك فريقا شباب الأهلي والوصل صدارة الترتيب العام برصيد ست نقاط، قبل أن يلعب فارق الأهداف دور الفيصل في منح الإمبراطور الصدارة وشباب الأهلي الوصافة، بفارق نقطة واحدة عن النصر، صاحب المركز الثالث برصيد خمس نقاط من حالة فوز ومثلها تعادل.

وأدت التغييرات الأخيرة في صفوف شباب الأهلي، إلى التعاقد مع نجم منتخب البحرين، حسين الصياد، خلفاً للمحترف التونسي سليم الهدوي، بمنح شباب الأهلي فعالية هجومية أكبر، انعكست بصورة إيجابية على مجريات لقائه أمام الشارقة، وذلك بعد شوط أنهاه أصحاب الأرض متقدمين بفارق ثلاثة أهداف «14-11»، قبل أن ينجح شباب الأهلي في تعزيز الفارق خلال الشوط الثاني، وإنهاء المباراة بفوزٍ مستحق 27-23.