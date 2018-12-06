حبوش صالح: الروح القتالية سر تألق بني ياس

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

قال لاعب خط وسط فريق بني ياس حبوش صالح، أحد نجوم فريقه في مباراة شباب الأهلي أول من أمس، إن تألقه خلال هذه المباراة جاء نتيجة لأن الفريق كله تألق وقدم أفضل مبارياته حتى الآن، واستحق الفوز الكبير على أحد أقوى فرق المسابقة والمرشح دائماً للمنافسة على بطولة الدوري.



وقال حبوش لـ«الإمارات اليوم»: «الروح القتالية العالية التي لعب فريق بني ياس بها مباراة شباب الأهلي كانت السبب الرئيس في تحقيق الفوز الكبير وإسعاد جماهير السماوي، وكنا نعلم صعوبة المباراة لوجود نخبة من اللاعبين الأكفاء وأصحاب الخبرة في صفوفه، وأبدينا لهم احتراماً كبيراً من بداية المباراة وحتى نهايتها، كما أن طرد مهاجم شباب الأهلي لوفانور ساعدنا كثيراً في السيطرة على مجريات اللعب وإضافة هدفين آخرين».