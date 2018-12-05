بني ياس يوقف سلسلة انتصارات شباب الأهلي

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

تغلب فريق بني ياس على شباب الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت أمس على استاد الشامخة الجديدة في ختام الجولة 12 لمنافسات دوري الخليج العربي.

انتهى الشوط الأول بتقدم بني ياس بهدف واحد دون رد أحرزه الإسباني بيدرو كوندي من ضربة جزاء في الدقيقة 33، وفي الشوط الثاني أضاف كوندي الهدف الثاني له ولبني ياس في الدقيقة 78، وعزز ليروي جورج تقدم بني ياس بالهدف الثالث في الدقيقة 81 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق بني ياس إلى 15 نقطة وقفز إلى المركز السابع، فيما تجمد رصيد فريق شباب الأهلي عند 22 نقطة في المركز الرابع، ولم يستفد الفريق من خسارة الجزيرة (الثالث)، أمس، أمام الظفرة 2/‏3، وظل الفارق معه ثلاث نقاط، فيما اتسع مع فريقي القمة الشارقة والعين إلى ست نقاط.

ولعب فريق شباب الأهلي بـ10 لاعبين اعتباراً من الدقيقة 67، بعد طرد مهاجمه لوفانور لتعمده إيذاء مدافع بني ياس حسن المحرمي. وجاءت المباراة جيدة المستوى، وشهدت أفضلية لفريق بني ياس معظم الوقت، واستحق الفريق الفوز الكبير، وتألق مهاجمه الإسباني بيدرو كوندي والجناح الهولندي ليروي جورج في قيادة هجمات الفريق.