المصدر: الامارات اليوم - دبي

قميص

ذكر نادي الشارقة على حسابه في «تويتر» أن رئيس شركة الكرة، محسن مصبح، قام بإهداء قميص النادي إلى أحد مشجعي الوحدة من أصحاب الهمم، وذلك عقب مباراة الفريقين الأخيرة في الجولة 12 للدوري، التي انتهت بفوز الشارقة 3-2.

الوحدة

كشفت صحف يونانية أن الوحدة عرض 900 ألف دولار للتعاقد مع لاعب أثينا اليوناني، البرتغالي سيموس، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، كما تردّدت أنباء عن مفاوضات الوحدة مع مدرب الهلال السعودي السابق الأرجنتيني دياز.

ريبيرو

فاز لاعب الأهلي السابق، البرازيلي إيفرتون ريبيرو، بجائزة أفضل هدف في الدوري البرازيلي، وذلك عن هدفه الذي أحرزه مع فلامنغو في مرمى فريقه السابق كروزيرو، الذي سجله بمهارة كبيرة.