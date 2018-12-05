النصر يهزم الفجيرة بهدفين في 6 دقائق

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حسم فريق النصر مباراته أمام الفجيرة بالفوز بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في استاد زعبيل بنادي الوصل، ليعود العميد إلى سكة الانتصارات التي كانت قد توقفت في آخر مباراتين وكانت سبباً في الإطاحة بالمدرب الصربي السابق إيفان يوفانوفيتش. وحقق النصر الأهم في المباراة أمام فريق الفجيرة الذي لم يقدم أي شيء، محرزاً هدفين في ست دقائق عن طريق اللاعب البرازيلي ماركوس غبريل في الدقيقة 27 والإسباني نيغريدو في الدقيقة 33، وبهذه النتيجة يصل رصيد النصر إلى النقطة 15 بينما يبقى فريق الفجيرة عند النقطة 13 في جدول الترتيب.

وترجم النصر أفضليته في الشوط الأول بهدفين عن طريق اللاعب البرازيلي ماركوس غابريل، الذي استغل خطأ دفاعياً وسدد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28 بعد أن خدعت الكرة حارس مرمى الفجيرة، ليعلن عن أول أهداف اللقاء، ونجح هداف الفريق الإسباني نيغريدو في تأمين نتيجة الشوط الأول بهدف ثانٍ في الدقيقة 33، مستغلاً تمريرة اللاعب الفرنسي يوهان كاباي، وانفرد بالمرمى ولعبها من أعلى الحارس، وأكملها في المرمى معلناً عن الهدف الثاني للنصر، لينتهي الشوط الأول بتقدم العميد بهدفين دون مقابل. وحافظ النصر من خلال أفضليته في الشوط الثاني على النتيجة حتى صافرة الحكم.