صدارة ثلاثية لدوري السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

واصلت فرق الشارقة والنصر وشباب الأهلي، شراكتها على صعيد صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، بعد تحقيقهم، أول من أمس، في ختام الجولة الرابعة من ذهاب الدور التمهيدي، انتصارهم الرابع على التوالي، الذي جاء للملك على حساب الوصل «91-76»، ولشباب الأهلي على الظفرة «89-53»، وللعميد على العين «93-61».

وكانت الجولة قد استهلت، مساء الأحد الماضي، بمباراتين شهدتا فوز البطائح على بني ياس «88-76»، والجزيرة على الوحدة «88-67». ورفعت فرق الشارقة وشباب الأهلي والنصر رصيدها إلى النقطة الثامنة من أربعة انتصارات.