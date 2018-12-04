300 دراج يشاركون في سباق «تايتنس» بدبي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نظّم اتحاد الإمارات للدراجات سباق تايتنس للتطوير العقاري في دبي، وهو السباق المؤهل لسباق سيح السلم، على شاطئ الممزر، ولمسافة 70 كم، وبمشاركة كبيرة وصلت إلى 300 دراج من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، وهو السباق الذي أقيم برعاية شركة تايتنس للتطوير العقاري.

ونجح قائد المنتخب الوطني يوسف ميرزا، في الفوز بالمركز الأول في فئة الأندية، وجاء في المركز الثاني محمد المنصوري، وحل ثالثاً محمد حسن المروي، وفي فئة الأجانب فاز عبدالرحمن منصوري بالمركز الأول، أما فئة الهواة مواطنين ففاز الدراج راشد غلام، بالمركز الأول.

وفي فئة دول مجلس التعاون فاز جعفر آل علي من الكويت بالمركز الأول، أما فئة السيدات فجاءت فيها سماح خالد في المركز الأول.